(Québec) Le Torontois Jordan Belchos a annoncé sa retraite du patinage de vitesse longue piste, lundi matin, après 17 saisons au cours desquelles il a remporté une dizaine de médailles et participé à deux éditions des Jeux olympiques d’hiver.

La Presse Canadienne

Le patineur âgé de 34 ans a confirmé sa décision dans un communiqué transmis par Patinage de vitesse Canada.

L’Ontarien a notamment participé aux Jeux olympiques de PyeongChang en 2018, ainsi qu’à ceux de Pékin en 2022. En Corée du Sud, il a fini cinquième du 10 000 m et septième en poursuite par équipes, aux côtés de Ted-Jan Bloemen et Denny Morrison. Puis, quatre ans plus tard, il a pris la 13e place au départ groupé, tandis qu’il a fini cinquième en poursuite par équipes avec Bloemen et Connor Howe.

Au cours de son illustre carrière, Belchos a aussi remporté quatre médailles en carrière aux Championnats du monde de distances individuelles, soit deux d’argent (2015, 2021) et une de bronze (2016) en tant que membre de la formation de poursuite par équipes. Il a également décroché l’argent au départ groupé en 2020, quand il s’est retrouvé sur le podium en compagnie de son coéquipier Antoine Gélinas-Beaulieu, qui avait mis la main sur le bronze. Le vétéran de l’équipe nationale prend sa retraite après avoir atteint le top 5 dans quatre épreuves différentes : au 5000 m, au 10 000 m, en départ groupé et en poursuite par équipes.

Le spécialiste des distances de fond a connu sa meilleure campagne sur le circuit de la Coupe du monde en 2019-20, quand il a remporté trois médailles, dont l’or au départ groupé à Nagano, au Japon, ce qui lui a valu la seule médaille individuelle de sa carrière dans le cadre de cette compétition.

« Je pense que j’ai connu l’échec de toutes les manières possibles, mais j’ai refusé de laisser ces échecs définir qui je suis. J’ai réalisé à un certain stade de ma carrière que ce qui importe le plus, c’est d’être fier de l’effort que j’ai donné. J’ai essayé de m’entraîner et de compétitionner d’une façon qui était toujours à la hauteur des attentes que j’avais envers moi-même. Je pense que de bien des façons, ç’a fait en sorte que mon estime de soi ne dépendait pas du regard des autres et que j’avais une mentalité où je recherchais le succès, plutôt que de tout simplement tenter d’éviter l’échec », a-t-il déclaré par voie de communiqué.

Aux études tout au long de son parcours d’athlète de haute performance, Belchos a déjà entrepris la phase de transition qui le mènera à sa carrière après le patinage. Il a obtenu un emploi dans un bureau d’architectes à Québec et il amorcera une maîtrise en architecture cet automne.