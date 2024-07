Marc Gagnon – un des patineurs de vitesse courte piste les plus décorés au pays – a été nommé au poste d’entraîneur-chef du programme canadien, lundi, à la suite d’un ajustement apporté à la structure des entraîneurs au sein du programme de haute performance qui verra aussi le vétéran entraîneur Sébastien Cros passer au poste nouvellement créé d’entraîneur-chef adjoint.

La Presse Canadienne

Gagnon et Cros travaillent ensemble au sein du programme national depuis 2021, alors que Cros occupait le poste d’entraîneur-chef et Gagnon, celui d’entraîneur adjoint. Le plus récent ajustement aux fonctions et aux responsabilités d’entraîneurs a été fait dans le but de mieux jumeler les champs de compétences et d’intérêt des entraîneurs à l’évolution des besoins du programme de haute performance.

« Mon approche axée sur la performance sportive à travers le bien-être et le développement humain de chaque athlète, mais aussi de l’équipe de soutien, rejoint vraisemblablement les valeurs de l’organisation », a dit Gagnon, dans un communiqué.

« Je compte donc remplir ce nouveau mandat en maintenant cette vision et en faisant tout en mon pouvoir pour outiller chacun vers la réalisation de leur plein potentiel, toute en respectant leurs ambitions personnelles », a-t-il ajouté.

Détenteur de cinq médailles olympiques à titre de patineur, Gagnon a rejoint les rangs du programme national canadien de courte piste dans le rôle d’entraîneur adjoint en 2021, alors qu’il offrait un soutien aux équipes masculine et féminine aux côtés de Cros.

L’athlète né à Chicoutimi est devenu membre du personnel d’entraîneurs au Centre régional canadien d’entraînement (CRCE) à Montréal en 2010, où il avait la responsabilité de préparer les étoiles montantes de son sport. Il a été promu au poste d’entraîneur-chef du CRCE en 2014, un rôle qu’il a joué jusqu’au moment de rejoindre les rangs du programme national il y a trois saisons.

En tant qu’entraîneur-chef du programme national, Gagnon devient le visage public du programme de courte piste et il aura la responsabilité d’en élaborer l’orientation stratégique d’ensemble. Il agira comme liaison entre le personnel d’entraîneurs et le personnel de soutien, tout en cherchant à optimiser la cohésion entre l’équipe et le personnel sur la glace et en dehors.

Ancien patineur et entraîneur du programme de courte piste de la France, Cros, 48 ans, a occupé différents postes avec le programme national canadien depuis qu’il s’est installé au pays en 2007. Il a été entraîneur de la formation canadienne féminine ainsi que du programme NextGen avant de diriger à la fois les équipes nationales masculine et féminine à compter de 2021.

Au poste nouvellement créé d’entraîneur-chef adjoint, Cros continuera d’avoir la responsabilité d’élaborer les plans d’entraînement collectifs dans l’ensemble, tout en s’assurant que l’entraînement au sein du programme NextGen soit bien aligné. Il continuera d’être l’entraîneur principal pour l’équipe du relais masculin championne olympique en titre.