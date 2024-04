PHOTO MICHAEL BUHOLZER, ASSOCIATED PRESS

(Schaffhouse) L’Italien Joel Retornaz a effectué un placement dans la zone de quatre pieds qui lui a procuré une victoire de 7-6 en bout supplémentaire contre le Canadien Brad Gushue, lundi, au Championnat du monde de curling masculin.

La Presse Canadienne

Il s’agissait de la première défaite en phase préliminaire pour le vétéran skip canadien et ses coéquipiers Mark Nichols, E. J. Harnden et Geoff Walker. L’Italie est maintenant à égalité avec le Canada, l’Allemagne et les États-Unis au classement, à 3-1.

Gushue, de St. John’s, à Terre-Neuve-Labrador, a indiqué qu’il avait éprouvé de la difficulté à maîtriser ses pierres dans la première moitié du match.

« Je les ai échangées avec celles de Geoff (Walker), et dès ce moment-là mes sensations ont été très différentes, a-t-il confié. La trajectoire d’une de mes pierres courbait moins que les autres. Ça m’a joué des tours, donc j’étais incapable de me fier à l’endroit où j’installais mon balai. »

Le Canada a affiché un taux d’efficacité de 90 % et provoqué la tenue d’une prolongation avec un doublé au 10e bout. L’Italie a affiché un taux de 87 %.

Le Suédois Niklas Edin (5-0) et le champion en titre du tournoi, l’Écossais Bruce Mouat (4-1), mènent après les sept premiers programmes du tournoi. L’Américain John Shuster et l’Allemand Marc Muskatewitz sont à égalité avec le Canada et l’Italie, à 3-1.

Dans les autres matchs à l’affiche, Edin a pris la mesure du Norvégien Magnus Ramsfjell 10-8, Mouat a rossé le Néo-Zélandais Anton Hood 8-2 et le Suisse Yannick Schwaller a défait le Néerlandais Wouter Gösgens 8-5.

La Suisse est exclue pour l’instant du top 6 donnant accès aux éliminatoires, à 2-2. La Norvège, les Pays-Bas, le Tchèque Lukas Klima et le Japonais Shinya Abe suivent à 1-3.

Gushue profitera d’une pause en soirée, avant de reprendre les hostilités contre la Nouvelle-Zélande (0-4) mardi matin.

La phase préliminaire se poursuivra jusqu’à vendredi, et les médailles seront distribuées dimanche.

Le Canada n’a pas gagné l’or au Mondial de curling masculin depuis 2017, lors du triomphe de Gushue à Edmonton.