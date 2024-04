(Montréal) De la neige, du vent… et une tempête de sable ont privé le planchiste Éli Bouchard d’une finale au grand saut (Big Air) des Championnats du monde juniors, en Italie.

luc.turgeon@sportcom.ca Sportcom

Les 15 finalistes n’ont pas eu l’occasion de s’affronter samedi à la station Mottolino Fun Mountain, à Livigno, située dans les Alpes italiennes. Vu l’annulation de la finale, ce sont plutôt les résultats des qualifications qui ont déterminé le classement final et qui ont hissé Bouchard sur la troisième marche du podium.

« En plus des vents, il y avait du sable du Sahara, alors c’était collant ! La visibilité n’était pas la meilleure, non plus », a partagé le Québécois à Sportcom.

« J’étais déçu, j’aurais aimé faire la finale, j’avais préparé des sauts pour me retrouver un peu plus haut sur le podium et essayer d’aller chercher la première place », a ajouté le médaillé de bronze, qui avait récolté 91,66 points lors des qualifications.

Le titre de champion du monde junior est revenu au Néo-Zélandais Txema Mazet Brown, auteur d’une note de 95,00 points. Le Suisse Elias Lionel Lehner a mérité l’argent en raison de ses 94,33 points. L’autre Canadien en action, le Britanno-Colombien Neko Reimer, s’est classé 57e.

La météo a compliqué la tâche des skieurs et des planchistes tout au long de la semaine en Italie. En descente acrobatique (slopestyle), Éli Bouchard a dû changer ses plans en cours de route pour s’adapter aux conditions difficiles. Il a finalement conclu au cinquième rang avec 78,00 points. L’Américain Brooklyn Depriest a remporté l’or, suivi du Français Romain Allemand et du Néo-Zélandais Rocco Jamieson.

« On n’a pas été chanceux cette semaine. La visibilité n’était pas bonne et je n’ai pas fait la descente que je voulais. J’ai dû improviser en conséquence après mon premier saut, mais je suis content d’avoir réussi à atterrir mes runs », a confié Bouchard.

Lorsque le soleil a brillé cette saison, l’athlète de Lac-Beauport en a fait tout autant. Médaillé d’or du grand saut aux Jeux olympiques de la jeunesse et décoré d’argent à la descente acrobatique, Éli Bouchard s’est buté à plusieurs annulations au cours des derniers mois. Le manque de neige à certains endroits, puis les forts vents à d’autres ont contribué à alléger son calendrier. Tout ça, en plus d’une commotion cérébrale subie en début de saison et qui l’a tenu à l’écart quelque temps.

Une Coupe européenne disputée à Laax en mars a aussi été plus ardue en raison des conditions météo.

« J’ai réussi à bien performer malgré tout. Je suis content de ce que j’ai fait, ce sont des résultats que je voulais avoir et je suis maintenant dans le top 5 au Canada », a résumé celui qui s’est entraîné quotidiennement au Centre Maximise, à Québec, durant l’été.

Il tentera de cumuler des points au classement mondial dans les prochains jours en participant aux Coupes européennes de Corvatsch, en Suisse, et de Kitzsteinhorn, en Autriche. L’objectif : assurer sa place dans le circuit de la Coupe du monde l’an prochain et se rapprocher des Jeux olympiques de 2026.