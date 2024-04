(Montréal) L’équipe du Québec de piste était présente à Bromont vendredi 29, samedi 30 et dimanche 31 mars pour les Championnats canadiens de cyclisme sur piste pour les catégories U17/junior/para. 21 athlètes ont porté le maillot bleu et blanc pour représenter la Belle Province à l’échelle canadienne.

Pascal Choquette, l’entraîneur-chef de l’équipe du Québec de piste/route/para a indiqué avoir voulu se concentrer sur les éléments techniques des épreuves sur piste et de vitesse lors de cette compétition.

Chez les juniors femmes, Jade Parent-Lafrenière s’est distinguée en montant à 3 reprises sur le podium. Elle a terminé 3e de la poursuite par équipe avec Raphaëlle Houde et Mercedes Tanguay. Elle est à nouveau montée sur le podium de la poursuite par équipe accompagnée de Raphaëlle Houde, Florence St-Onge et Raphaëlle Long. Enfin, elle s’est emparée du titre canadien sur l’épreuve du keirin.

Du côté des juniors hommes, c’est Jonathan Hinse qui a de nouveau fait parler de lui. En effet, il s’est emparé de 5 titres de champion canadien sur 10 titres potentiels (1000 m time trial, madison, course à élimination, scratch et poursuite). Par deux fois, il est monté sur la deuxième marche du podium, sur les épreuves par équipe de poursuite et de sprint. Il a finalement obtenu deux troisièmes places sur la course aux points et le keirin. Le sprint est la seule épreuve sur laquelle il n’est pas monté sur le podium. Toujours, du côté des juniors hommes, Gabriel Seguin a lui aussi démontré de belles choses pendant cette fin de semaine de course. Il s’est offert deux titres de champion canadien sur le madison (avec Jonathan Hinse) en remportant l’ensemble des sprints et sur la course aux points. Fergus Spitzey, pour sa première compétition en piste a remporté le titre au keirin devant le favori et a terminé 2e du sprint malgré une grosse chute lors de la qualification. Il termine aussi sur le podium sur le kilo.

Les U17 femmes ne seront pas parvenues à remporter de titre canadien. Cependant, Sandrine Veilleux est elle aussi montée à de nombreuses reprises sur le podium, avec quatre troisièmes places et trois deuxièmes places.

Enfin, concernant les U17 hommes Edouard Henri, a remporté l’or sur le madison avec Charles Alexandre Veilleux, en s’imposant tôt dans la course qu’ils ont ensuite totalement contrôlée. Gabriel Bertin, Julien Bélanger et Akim Roy ont remporté par deux fois la médaille d’argent sur les épreuves par équipe de poursuite et de sprint.

« Nos athlètes U17 ont démontré un niveau d’intensité élevé et ont appris beaucoup lors des différentes épreuves. Nous avons beaucoup de jeunes talents tant chez les femmes que chez les hommes, ce qui est particulièrement prometteur pour les années à venir ! », d’indiquer Pascal Choquette.

Le vélodrome Sylvan Adams de Bromont offre un espace de pratique particulièrement intéressant pour les athlètes. Selon Pascal Choquette « Lors des prochaines éditions, nous serons à armes égales avec les autres provinces et nos résultats dépendront de la qualité de préparation et du niveau de motivation de nos athlètes. Le vélodrome nous permet de bien nous préparer autant pour la piste que pour la saison de route durant les mois d’hiver. »

L’équipe du Québec totalise donc au final 9 médailles d’or, 12 d’argent et 14 de bronze, soit un total de 35 médailles.

C’est ainsi que les belles performances québécoises viennent clôturer la saison de piste pour laisser place à la route !