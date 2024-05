(Lucques) Le Français Benjamin Thomas a signé la plus grande victoire de sa carrière après s’être adjugé la cinquième étape du Tour d’Italie, mercredi, tandis que Tadej Pogacar s’est assuré de garder le maillot rose du meneur.

Associated Press

Contre toute attente, Thomas est sorti vainqueur d’une échappée, devançant de justesse au fil d’arrivée Michael Valgren et Andrea Pietrobon, après un parcours vallonné de 178 km entre Gênes et Lucques.

« Ça a été une longue, longue, longue poursuite par équipe, a dit Thomas en riant. Nous avons réussi une superbe échappée et je ne le crois pas encore. Ça a été très, très dur dans la dernière étape. Chaque coup était donné à pleins gaz.

« Je pense qu’avec 10 km à faire, nous avions de 40 à 50 secondes d’avance, alors nous aurions pu suivre le rythme du peloton. Mais en roulant à 60 km/h et avec le vent de dos, nous nous sommes assurés de ne pas être rattrapés. »

L’athlète âgé de 28 ans, qui habite en Italie, est quadruple champion du monde de cyclisme sur piste, mais il n’avait jamais gagné une étape dans une course sur route d’envergure. Il s’agissait aussi d’une première victoire d’étape cette saison pour son équipe, Cofidis.

Thomas avait presque remporté une étape du Tour de France il y a deux ans, mais il avait été repris dans les derniers mètres à Carcassonne, une ville ressemblant beaucoup à Lucques.

« J’ai pensé à Carcassonne dans le dernier kilomètre et je me suis dit : “Peut-être que c’est ma journée aujourd’hui”. »

Les Canadiens Michael Woods, d’Ottawa, et Riley Pickrell, de Victoria, en C.-B., ont terminé aux 167e et 168e échelons de l’étape, respectivement. Woods est 107e au classement général, à 35 : 38 de Pogacar, tandis que Pickrell suit au 169e et dernier rang.

Pogacar, qui est double champion du Tour de France, est demeuré sagement dans le peloton principal et a préservé son coussin de 46 secondes devant Geraint Thomas et de 47 secondes devant Daniel Martinez.

PHOTO MASSIMO PAOLONE, ASSOCIATED PRESS Tadej Pogačar

La journée a été ponctuée de plusieurs chutes, mais personne n’a semblé être sérieusement blessé et tous les prétendants ont été en mesure de les éviter.

L’échappée à laquelle a participé Thomas n’a pas été la seule de la journée, alors qu’un groupe de quatre cyclistes a lancé une attaque dès le départ. Ils n’ont toutefois pas eu beaucoup de temps pour se tailler une avance, car Alpecin-Deceucinck a lancé une contre-attaque rapide et le peloton les a rapidement rattrapés après le premier des deux cols catégorisés de la journée.

Thomas et un autre trio de cyclistes ont lancé une attaque avec environ 78 km à franchir et ils se sont construit une belle avance.

Ils avaient un peu plus d’une minute d’avance à l’ascension de Montemagno et ont continué de bien travailler ensemble sur les 20 km menant au dernier droit. Le peloton croyait avoir bien manœuvré pour positionner ses sprinters, mais il s’est grandement trompé.

« Je connaissais toutes les routes de la dernière étape, car je m’y entraîne parfois, a dit Thomas. Ça m’a aidé de connaître les pavés et les coins. C’est bien de gagner en Italie, ça représente beaucoup pour moi. »

« Ça a été une journée intéressante aujourd’hui, a ajouté Pogacar. la dernière heure a été très rapide, avec une finale très intense.

« L’échappée est demeurée devant parce qu’elle a lancé son attaque tardivement et que personne n’a été en mesure de les ramener. [Jeudi], ce sera une étape au cours de laquelle nous devrons porter une grande attention à ne pas perdre de temps. »

Cette sixième étape reliera Torre Del Lago Puccini — en banlieue de Viareggio — à Rapolano Terme sur 180 km. Elle se déroulera d’abord sur le plat, avant de mettre en vedette deux cols de catégorie dans sa dernière moitié.

Le Tour d’Italie se terminera à Rome le 26 mai.