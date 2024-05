Simone Boilard (Uno-X Mobility) s’est démarquée samedi lors de la troisième et avant-dernière étape du Tour de Burgos en participant à l’échappée du jour qui a failli aller jusqu’au bout. La Québécoise et les autres fuyardes ont finalement été rejointes à moins de 3 kilomètres de l’arrivée.

louis-michel lelievre Sportcom

Après avoir passé la majeure partie de l’étape à l’avant, Boilard a tout de même été en mesure de se classer au 19e rang à l’arrivée au sprint, remporté par la Néerlandaise Lorena Wiebes (SD Worx – Protime).

La Française Clara Copponi (Lidl – Trek) termine deuxième alors que la Néerlandaise Maike Van Der Duin (Canyon//SRAM Racing) prend le troisième rang, tout juste devant Maria Giulia Confalonieri, coéquipière italienne de Simone Boilard

En début de course, la Néerlandaise Eva Van Agt (Visma | Lease a Bike), l’Espagnole Sara Martin (Movistar) ainsi que le Chypriote Antri Christiforou (Roland) se sont détachées du peloton avant d’être rattrapées par Boilard et par l’Australienne Neve Bradbury (Canyon//SRAM Racing) un peu plus tard.

Christiforou a été larguée par le premier groupe lors d’une montée à 36 kilomètres de l’arrivée. Les autres cyclistes à l’avant de la course ont continué à maintenir leur avance de 90 secondes sur le peloton pour une quinzaine de kilomètres supplémentaires.

La chasse s’est alors organisée dans le peloton avec les meneuses au classement général qui ont mené la charge pour réussir à revenir sur Boilard et son groupe avec 2,6 kilomètres à parcourir.

Exactement 1 kilomètre plus tard, alors que plusieurs équipes tentaient de se positionner à l’avant pour organiser le sprint final, une quinzaine de cyclistes ont été impliqués dans une chute massive, dont la Québécoise Laury Milette (Komugi – Grand Est), qui a pris la décision de ne pas compléter l’épreuve.

« Ça va ! Je pense que j’ai été bien chanceuse, je m’en sors avec seulement quelques égratignures, mais ma tête a cogné assez fort au sol. Je vais surveiller comment je me sens dans les prochains jours. Je ne vais pas prendre le départ demain pour la dernière étape, il y a le Tour de Bretagne dans quelques jours et je veux être en forme pour pouvoir y participer », a indiqué Milette, qui participait à la toute première course World Tour à étapes de sa carrière.

« Je venais ici surtout pour montrer nos couleurs et essayer quelques échappées. J’aurais aimé pouvoir me joindre à Simone aujourd’hui (samedi) pour participer à la fuite. C’est beaucoup d’apprentissage, mais je pense que je suis relativement satisfaite, surtout avec ma 39e place hier », a-t-elle ajouté.

Valérie Laroche et Jazmine Lavergne, de l’équipe Primeau Vélo – Groupe Abadie, ont franchi la ligne d’arrivée 95e et 96e (+13 minutes 1 seconde).

La Néerlandaise Demi Vollering (SD Worx – Protime) est toujours au sommet du classement général provisoire avant la dernière étape avec 8 secondes d’avance sur la Française Évita Muzic (FDJ – SUEZ). Meilleure Québécoise au général, Simone Boilard pointe au 23e échelon (+58 secondes).

Le Tour de Burgos va se terminer dimanche avec un parcours de 122 kilomètres entre Penaranda de Duero et Canicosa de la Sierra.

Une autre victoire pour Sam Bennett

Samedi, l’Irlandais Sam Bennett (Decathlon AG2R La Mondiale) a signé une troisième victoire depuis le début des 4 jours de Dunkerque, lui qui a également terminé en deuxième et en troisième place au cours de la semaine.

Le détenteur du maillot de meneur s’est imposé au sprint devant le Français Paul Penhoët (Groupama – FDJ) et le Belge Jenno Berckmoes (Lotto Dstny).

Robin Plamondon (CIC U Nantes Atlantique) a obtenu le meilleur résultat du jour chez les Québécois avec une 47e place (+7 minutes 11 secondes). Plamondon est également au septième rang du classement provisoire des meilleurs grimpeurs.

Guillaume Boivin (Israel – Premier Tech) s’est classé 66e (+9 minutes 8 secondes) alors que Matisse Julien, coéquipier de Robin Plamondon a conclu l’épreuve au 92e échelon (+19 minutes).

Les 4 jours de Dunkerque se concluront dimanche avec l’étape ultime sur 176,8 kilomètres.