(Montréal) Elles étaient quatre cyclistes québécoises à s’élancer sur le parcours de la première étape du Tour de Burgos, jeudi, en Espagne. Une course remportée au sprint par la Finlandaise Lotta Henttala (EF Education-Cannondale) et où Simone Boilard (Uno-X Mobility) a pris le 17e rang.

L’étape a été présentée sur 123 kilomètres entre Villagonzalo Pedernales et Burgos. Le dernier kilomètre a été marqué par une violente chute, impliquant notamment l’Italienne Elisa Balsamo de la formation Lidl-Trek. Devant, Lotta Henttala a rattrapé Carina Schrempf (Fenix-Deceuninck) pour l’emporter, tandis que Lorena Wiebes (SD Worx-Protime) a terminé troisième.

Boilard a fini dans le même temps que la gagnante.

Laury Milette a obtenu le meilleur résultat de l’équipe Komugi – Grand Est, elle qui a été la 73e (+1 minute 34 secondes) à franchir l’arrivée. Jazmine Lavergne et Valérie Laroche, toutes deux membres de Primeau Vélo – Groupe Abadie, ont participé à leur première course en World Tour. Elles se sont classées 104e et 113e. Leur coéquipière équatorienne Miryan Maritza Nunez a conclu en 64e place, dans le même groupe que Milette.

La deuxième étape du Tour de Burgos aura lieu vendredi sur une distance de 123 kilomètres, avec une arrivée prévue dans la montée de l’Alto de Barcina.

4 jours de Dunkerque

La troisième étape des 4 jours de Dunkerque s’est aussi jouée au sprint jeudi et tout le peloton a affiché le même temps que le vainqueur, l’Irlandais Sam Bennett. Il s’agit d’une deuxième victoire d’étape de suite pour le cycliste de Decathlon AG2R La Mondiale. Cette fois, il a devancé les Belges Milan Fretin (Cofidis) et Amaury Capiot (Arkéa – B & B Hotels) à la ligne d’arrivée.

Guillaume Boivin (Israel – Premier Tech) a conclu au 24e échelon. Matisse Julien et Robin Plamondon, coéquipiers chez CIC U Nantes Atlantique, pointent en 89e et 96e places.

Un parcours plat de 171,3 kilomètres attend les coureurs vendredi.