Pogacar s’impose lors de l’épreuve reine et augmente son avance en tête

(Livigno) Tadej Pogacar obtient habituellement ce qu’il désire.

Associated Press

Le cycliste slovène voulait gagner l’épreuve reine du Tour d’Italie et c’est ce qu’il a accompli dimanche. Pogacar a pulvérisé ses rivaux durant l’étape la plus difficile de l’édition 2024 du Giro d’Italia et il a ajouté trois minutes à son avance déjà importante au sommet du classement général.

Il ne reste plus qu’une semaine au grand tour italien.

Malgré un exténuant parcours de plus de six heures dans les montagnes, dimanche, Pogacar affichait un large sourire à l’arrivée après une ascension difficile à Livigno.

Alors que la neige en bordure de route reflétait le soleil, rendant la scène éblouissante, Pogacar a franchi l’arrivée avec les bras étirés de chaque côté par-dessus sa tête.

« C’est une de mes plus belles journées, je ne dirais pas de ma carrière, mais je dirais que ce fut une très belle étape, un beau parcours, de belles montées, a raconté Pogacar. L’équipe a fait un travail incroyable.

« Nous avions cette étape en tête depuis décembre ! »

Pogacar a terminé la 15e étape avec une avance de 29 secondes sur Nairo Quintana et de 2 minutes 32 secondes sur Georg Steinhauser, qui a pris le troisième rang.

Ses principaux rivaux ont rallié l’arrivée près de trois minutes après lui. Avec les secondes bonus qu’il a engrangées, Pogacar mène maintenant le Giro par 6:41 devant Geraint Thomas et 6:56 devant Daniel Martinez.

C’est la première fois que Pogacar participe au Giro. Deux fois champion du Tour de France, il espère réussir le doublé cette année.

Avec encore seulement six étapes à l’horaire après le congé de lundi, tout indique qu’il réussira la première moitié de l’exploit avec aisance.

Le Giro prendra fin dimanche prochain à Rome.