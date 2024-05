Les Canadiens Michael Woods et Riley Pickrell chutent

(Montréal) Le Tour d’Italie est terminé pour les cyclistes canadiens Michael Woods et Riley Pickrell.

Neil Davidson La Presse Canadienne

Il s’agissait des deux seuls représentants de l’unifolié inscrits au Giro. Les deux ont été impliqués dans deux incidents séparés. Leur coéquipier chez Israël-Premier Tech Nadav Raisberg a également été entraîné dans la chute impliquant Woods survenue lors de la cinquième étape, mercredi.

Le Tour d’Italie est la première compétition majeure de la saison, car il précède le Tour de France et le Tour d’Espagne.

L’équipe Israël-Premier Tech a indiqué que Woods, d’Ottawa, a été contraint à l’abandon après avoir démontré de légers symptômes d’une commotion cérébrale pendant la nuit. Pour sa part, Pickrell, dont le visage arborait plusieurs égratignures attribuables à la chute survenue quelque 10 km avant celle de Woods, a été écarté de la course puisqu’il éprouvait « une certaine confusion ».

« Son visage portait les traces de cet incident et bien qu’il se sente suffisamment bien pour prendre le départ […], l’équipe n’est pas prête à prendre ce risque en raison d’une possible commotion », a déclaré l’équipe par communiqué au sujet de Pickrell. « Riley a besoin de temps pour se remettre et l’étape (de jeudi) est trop risquée. Nous avons donc pris la difficile décision de le retirer de la course. »

Ces incidents avaient repoussé Woods au 107e rang du classement général, tandis que Raisberg, qui s’est fracturé une main, pointait au 164e échelon. Pickrell fermait quant à lui la marche, en 169e place.

« Nous nous préparions pour la montée quand un coureur a causé une réaction en chaîne, a déclaré Raisberg. Mike Woods est tombé et moi, qui roulais directement derrière lui, je suis passé par-dessus lui. Quand je suis retombé sur mes mains, j’ai immédiatement su que quelque chose était brisé. Je suis remonté en selle et j’ai espéré me tromper. »

La cinquième étape s’étalait sur 178 km entre Gênes et Lucques.

Woods était de retour au Giro après une absence de six ans. Il tentait de réussir un triplé en grand Tour, après des victoires d’étapes en France (2023) et en Espagne (2018 et 2020).

L’Ottavien de 37 ans prenait part à son 11e Grand Tour, mais il s’agissait d’une première participation pour Pickrell, âgé de 22 ans.

Pour la sixième étape de jeudi, les cyclistes ont franchi 177 km entre Torre Del Lago Puccini et Rapolano Terme.

L’étape a été remportée par un incrédule Pelayo Sanchez, qui a devancé Julian Alaphilippe et Luke Plapp au sprint final.

Sanchez a été surpris de son exploit, ne cessant de secouer la tête et de porter ses mains à son visage. Cette première victoire en Grand Tour a été acquise un peu plus d’un an après sa première victoire professionnelle.

Le Slovène Tadej Pogacar a conservé le maillot rose de meneur du classement général en terminant sagement dans le peloton, tout comme Geraint Thomas et Daniel Martinez, qui le suivent respectivement à 46 et 47 secondes.

La septième étape de vendredi sera le premier des deux contre-la-montre de l’édition 2024. La route de 40,6 km entre Foligno et Pérouse se terminera par un col de catégorie 4.