(Fossano) Le Belge Tim Merlier a remporté la troisième étape du Tour d’Italie, lundi, après que le meneur au classement général, Tadej Pogacar, eut pratiquement surpris les sprinters en fin de parcours.

Associated Press

Merlier a ainsi signé sa deuxième victoire d’étape en carrière dans cette épreuve cycliste majeure, devant Jonathan Milan et Biniam Girmay.

Pogacar, qui s’est emparé du maillot rose de meneur dimanche, ne devait pas faire partie du peloton de tête lundi pendant l’étape reliant Novara à Fossano. Le parcours de 166 km, qui s’est déroulé essentiellement sur le plat si on exclut la petite colline avant le fil d’arrivée, semblait être un champ de bataille idéal pour les sprinters.

Les principaux prétendants au titre devaient plutôt demeurer en sécurité, au cœur du peloton principal. Pogacar avait cependant un autre plan en tête.

PHOTO LUCA BETTINI, AGENCE FRANCE-PRESSE Tadej Pogacar

Après qu’une échappée qui s’était formée après le premier sprint intermédiaire ait été rejointe à environ 43 km du fil d’arrivée, Pogacar a haussé la cadence afin d’obtenir la récompense de quelques secondes dans le village de Cherasco.

Ben Swift, le coéquipier de Geraint Thomas, a été le plus rapide, cependant, et il a mérité la prime de trois secondes. Pogacar a fini deuxième, suivi de Thomas, et il a empoché deux secondes. Thomas a mérité la prime d’une seconde.

Tandis que le peloton approchait sa destination finale sous une faible pluie, Mikkel Honore a lancé une attaque audacieuse avec environ 3 km à parcourir, donnant le ton à un sprint final endiablé.

Seuls Pogacar et Thomas ont pu suivre le rythme, et les deux cyclistes semblaient en voie de réaliser l’impensable après avoir largué Honore. La longue ligne droite qui a suivi le virage en épingle s’est toutefois révélée trop exigeante pour eux, et les sprinters les ont rattrapés avec environ 500 m à franchir.

« C’est ma victoire la plus corsée jusqu’ici, a admis Merlier. Ç’a été très difficile vers la fin. Ç’a été très difficile de contourner Pogacar et Thomas. »

Pogacar mène par 46 secondes devant Thomas au classement général, tandis que Daniel Martinez est troisième, à 47 secondes.

L’Ontarien Michael Woods (Israel-Premier Tech) pointe au 71e rang, à 20 : 31 de Pogacar. Son coéquipier, le Britanno-Colombien Riley Pickrell, suit au 166e échelon, à 44 : 39.

Le Giro se terminera à Rome, le 26 mai.