Après la victoire de l’Albertaine Alison Jackson lors de la deuxième étape du Tour d’Espagne, Magdeleine Vallières-Mill a vu une autre de ses coéquipières de sa formation EF Education-Cannondale l’emporter mercredi, à l’occasion de la quatrième étape de la Vuelta.

Louis-Michel Lelièvre Sportcom

Kristen Faulkner s’est détachée d’un groupe de 18 cyclistes en tête de la course à un peu plus de 5 kilomètres de l’arrivée. L’attaque aura été payante pour l’Américaine qui a réussi à franchir la ligne d’arrivée en solo, 10 secondes devant ses plus proches poursuivantes.

« Je suis vraiment contente pour Kristen ! Avec Kristen et Alison dans le premier groupe, on savait qu’on était en bonne position. Le plan était qu’elle (Faulkner) parte avant l’arrivée et tout s’est déroulé comme prévu. Kristen est tellement forte, on avait confiance en elle », a lancé Magdeleine Vallières-Mill à Sportcom.

Derrière Faulkner, l’Australienne Georgia Baker (Liv AlUla Jayco) a remporté le sprint pour la deuxième place devant la Néerlandaise Marianne Vos (Visma | Lease a Bike), victorieuse la veille. Alison Jackson (EF Education-Cannondale) a terminé septième.

Après une trentaine de kilomètres de course, le peloton s’est scindé avec 19 coureuses à l’avant. Quelques kilomètres plus tard, 40 autres ont accéléré afin de former le groupe de chasse. Les Québécoises Magdeleine Vallières-Mill et Olivia Baril (Movistar) faisaient partie de ce peloton.

L’Italienne Elena Cecchini (SD Worx – Protime), qui était dans le premier groupe, a connu quelques ennuis mécaniques et elle a été reléguée dans le deuxième groupe, qui n’a finalement jamais réussi à combler l’écart avec les meneuses.

Avec deux coéquipières dans l’échappée, le travail de Vallières-Mill dans le groupe de chasse aura été de limiter les dégâts et de s’assurer que personne ne tente de rejoindre les meneuses.

Mon rôle était simple : je ne voulais pas aller tirer à l’avant, je voulais seulement demeurer dans une bonne position au cas où on revenait sur le premier groupe pour aller donner un coup de main à mes coéquipières pour le final. Magdeleine Vallières-Mill

Baril et Vallières-Mill ont respectivement terminé aux 24e et 29e échelons (+2 minutes 1 seconde).

Au classement général provisoire, Marianne Vos s’empare du maillot rouge de meneuse. Elle a une priorité de 5 secondes sur la Hongroise Blanka Vas (SD Worx–Protime). Avec sa victoire en solo, Kristen Faulkner (+9 secondes) grimpe au troisième rang.

La troisième étape du Tour d’Espagne sera présentée jeudi, en montagne.

Un top 3 pour Israel–Premier Tech à Francfort

Hugo Houle (Israel – Premier Tech) était en action mercredi au Grand Prix de Francfort en Allemagne. Le Québécois a pris le 71e rang (+5 minutes 11 secondes) de cette course d’un jour où l’un de ses coéquipiers a bataillé pour la victoire.

L’Américain Riley Sheehan était bien placé à l’avant du peloton dans les derniers mètres de la course. Il a finalement pris le troisième rang, étant seulement devancé par le Belge Maxim Van Gils (Lotto Dstny) et l’Espagnol Alex Aranburu (Movistar), respectivement premier et deuxième.

L’Ontarien Derek Gee, lui aussi de la formation Israel–Premier Tech, s’est quant à lui classé 14e, dans le même temps que le vainqueur.

Pour Hugo Houle, il s’agissait d’une première course de niveau World Tour depuis qu’il avait ressenti des symptômes de commotion cérébrale après le Tour des Flandres, à la fin du mois de mars. Il avait effectué son retour à la classique Lotte Famenne Ardenne (1,1) le 28 avril.