Meneuse au classement général du Tour du Pays basque, la Néerlandaise Mischa Bredewold (SD Worx-Protime) a accentué son avance, samedi, alors qu’elle a remporté une deuxième étape consécutive. La championne européenne s’est imposée à la deuxième étape, 104 kilomètres présentés sur les routes qui ceinturent la commune de Basauri. Olivia Baril (Movistar) s’est classée quatrième avec un retard de 4 secondes.

mathieu laberge Sportcom

Cet écart, combiné à des secondes de bonification remportée par ses concurrentes qui l’ont devancée à l’arrivée et aux deux sprints intermédiaires, ont eu pour effet de la faire glisser de la quatrième à la sixième place du classement général, où elle pointe à 21 secondes de Bredewold. Florence Normand (Winspace) s’est classée 66e (+7 min 2 s).

Bredewold trône au sommet avec une avance de 14 secondes sur la Française Juliette Labous (dsm-firmenich PostNL), tandis que Normand est au 77e rang (+9 min 23 s).

Après l’étape de vendredi, Baril avait souligné qu’elle se sentait en jambes. Samedi, elle s’en voulait de ne pas avoir eu le scénario idéal pour en tirer parti.

« C’est vraiment dommage cette échappée de trois coureuses, a reconnu Baril. Mon équipe a travaillé vraiment, vraiment fort pendant toute la journée pour arriver au sprint avec moi parce que ça finissait avec 700 m de montée et je savais que j’étais une des plus fortes. S’il n’y avait pas eu cette échappée, nous aurions pu gagner l’étape, alors c’est dommage. J’avais de bonnes sensations pour le finish. »

La cycliste originaire de Rouyn-Noranda ne lance pas la serviette en vue de la troisième et dernière étape qui sera présentée dimanche, entre Donostia et San Sebastian, sa terre d’adoption où elle s’entraîne depuis quelques années déjà.

Signe qu’elle pourra presque être une des favorites locales, elle a même accordé une entrevue télévisée en basque avant le départ de la course de samedi.

Demain, c’est la dernière journée à se battre pour le classement général. Je connais vraiment bien le parcours et je vais vraiment essayer de faire de mon mieux pour être sur le podium du classement général. Olivia Baril

Des cols de première, deuxième et troisième catégorie attendront les coureuses, en plus de deux sprints intermédiaires qui pourraient changer la donne si le rythme de course dans les ascensions ne réussit pas à faire une sélection dans le peloton.