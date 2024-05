(Andora) Lors de la quatrième étape de son premier Tour d’Italie, Tadej Pogacar a finalement levé le pied.

Associated Press

L’avance du Slovène au sommet du classement général est demeurée inchangée tandis qu’il a laissé les sprinters se mettre en évidence, dont Jonathan Milan, qui a devancé un important peloton d’étape au sprint final.

Pogacar, qui tente de remporter le Giro et le Tour de France cette année, a été le centre d’Attention des trois premières étapes.

PHOTO JENNIFER LORENZINI, REUTERS Tadej Pogacar

Dans la première, il a immédiatement pris l’avance sur tous ses concurrents avant de terminer troisième au sprint. Il a ensuite pris le maillot rose en gagnant la deuxième étape, avant de passer près de surprendre les sprinters avec une attaque tardive dans l’étape no 3.

Mardi, Pogacar s’est campé dans le peloton, alors que Milan a devancé Kaden Groves et Phil Bauhaus au fil d’arrivée pour sa deuxième victoire en carrière au Giro.

Milan (Lidl-Trek) a aussi repris le maillot du classement aux points, qu’il a remporté l’an dernier.

Pogacar, deux fois vainqueur du Tour de France, a conservé 46 secondes d’avance devant Geraint Thomas et 47 contre Daniel Martinez.

Milan a eu besoin de quatre heures 16 minutes et trois secondes (4 h 16 : 03) pour compléter les 190 km reliant Acqui Terme à Andora, sur un tracé qui utilise certaines routes de la classique Milan-San Remo. Groves et Bauhaus ont terminé dans le même temps, tout comme Pogacar.

Les Canadiens Michael Woods et Riley Pickrell ont pris respectivement les 122e et 132e places, à 1 : 27 et 1 : 57 du vainqueur.

Woods glisse ainsi de deux rangs au classement général jusqu’au 73e échelon. Pickrell, son coéquipier chez Israël-Premier Tech, est demeuré en 166e place.

Un col de troisième catégorie à mi-parcours a ponctué cette journée, suivi d’une courte ascension du Capo Melo, à moins de trois kilomètres de l’arrivée.

Francisco Munoz et Stefan De Bod, qui ont été impliqués dans une échappée hâtive, ont été rattrapés par le peloton principal avec quelques kilomètres à faire. Spécialiste des contre-la-montre, Filippo Ganna a ensuite lancé une attaque en solo à l’approche du Capo Mele, mais il a été rattrapé une fois le fil d’arrivée en vue.

La cinquième étape de mercredi suivra un parcours de 178 km entre Gênes et Lucca, une route qui pourrait permettre un nouveau coup d’éclat de la part de Pogacar.

Le Giro se terminera à Rome, le 26 mai.