(Montréal) Alexandre Duchaine et Miha Fontaine en étaient à leur dernière année d’éligibilité aux Championnats du monde juniors de sauts et ils n’ont pas raté l’occasion de se démarquer. Jeudi, à Chiesa in Valmalenco, en Italie, Duchaine a remporté la médaille d’or, suivi de près par Fontaine, qui termine sur la deuxième marche du podium.

Les deux compatriotes ont effectué le même saut lors de la finale, soit un double, quadruple vrilles. Si Fontaine est celui qui a le mieux exécuté les manœuvres aériennes, c’est l’atterrissage qui a finalement fait la différence en faveur d’Alexandre Duchaine, qui met la main sur le titre de champion du monde junior grâce à ses 102,57 points.

Miha Fontaine a de son côté terminé la journée avec 101,79 points. L’Américain Connor Curran a pris le troisième rang en raison de ses 98,70 points.

« Je n’avais pas d’attentes, j’avais juste le goût de participer aux mondiaux juniors comme je les ai ratés il y a deux ans, parce que j’étais blessé. Je suis vraiment content d’y avoir participé et, en plus, d’avoir gagné. J’avais de la difficulté à l’entraînement avec mes atterrissages, donc je me suis vraiment concentré sur ça pendant la compétition et ç’a été payant », a commenté le nouveau champion du monde junior.

« On est très contents, ç’a super bien été. L’entraînement n’a pas toujours été facile cette semaine, mais ils ont tous les deux connu leur meilleure journée aujourd’hui (jeudi), quand ça comptait pour vrai. Alexandre a effectué un atterrissage presque parfait, alors que Miha a été un peu sur les talons après son saut. Ç’a été très serré entre eux et ils ont été meilleurs que tous les autres », a ajouté l’entraîneur de l’équipe de développement Nicolas Fontaine.

Alexandre Duchaine a goûté à la victoire plus tôt cette saison lors de la Coupe du monde de Deer Valley en février, mais n’a participé à aucune autre finale lors de la campagne. De son côté, Miha Fontaine a obtenu son meilleur résultat en Coupe du monde à Lac-Beauport lorsqu’il s’est classé 11e.

Après un hiver un peu en deçà de leurs attentes en Coupe du monde, ce doublé obtenu aux Championnats du monde juniors met un baume sur leur saison.

« Il n’y a pas eu beaucoup de Coupes du monde cette année. Il y a eu des hauts et des bas durant la saison et je pense qu’ils s’attendaient à un peu plus de succès. Ça fait du bien de finir l’année sur un high comme ça avec deux médailles », a mentionné Nicolas Fontaine.

En plus de Duchaine et Fontaine, deux autres Québécois ont participé à la grande finale. Elliot Beauregard a terminé quatrième (90,48 points), alors que Gabriel Dion a pris le sixième rang (67,47 points).

« C’est le fun de voir que le Canada redevient dominant chez les juniors. Marion (Thénault) commence à avoir de l’expérience et Lewis (Irving) est le vétéran de l’équipe. Les plus jeunes commencent à très bien faire et leurs plus belles années sont devant eux. C’est encourageant pour le futur. C’est exceptionnel d’avoir quatre Canadiens en finale et on espère poursuivre sur cette lancée dans les prochaines années aux mondiaux juniors », a indiqué l’entraîneur.

Du côté féminin, c’est Alexandra Montminy qui a obtenu le meilleur résultat chez les athlètes de la Belle Province avec une sixième place (40,31 points). Un résultat très encourageant selon Nicolas Fontaine.

« Alexandra est sur l’équipe du Québec, ç’a été comme une révélation cette année. Elle a été blessée la saison dernière, mais elle a bien progressé cette année. Elle s’est battue jusqu’à la fin aujourd’hui et juste de se rendre en finale, c’est excellent pour elle », a conclu l’entraîneur.

Les mondiaux juniors se concluront vendredi pour les spécialistes des sauts avec la présentation de l’épreuve par équipe. Duchaine, Fontaine et Montminy formeront l’équipe Canada 1 alors que Beauregard, Dion et Rosalie Gagnon participeront à l’épreuve en tant que Canada 2.