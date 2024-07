« Le côté très humain qui m’habite, c’est la raison primaire pour moi de coacher », confie Marc Gagnon au bout du fil. C’est, croit-il, l’une des raisons pour lesquelles Patinage de vitesse Canada l’a nommé entraîneur-chef du programme de haute performance au cours des derniers jours.

Gagnon, qui était entraîneur adjoint depuis trois ans, change de chaise avec Sébastien Cros, qui était entraîneur-chef des équipes nationales masculine et féminine depuis 2021.

Si Gagnon s’avoue surpris de ce mouvement de personnel, « le raisonnement derrière, ça avait quand même son sens », affirme-t-il.

« La vision de Patinage de vitesse Canada est claire : c’est de mettre tout le monde dans les chaises selon leurs forces », explique l’homme de 49 ans dans ce qui rappelle vaguement le discours d’un autre entraîneur-chef d’une équipe montréalaise.

Le raisonnement « primaire » concerne le « côté représentation pour le sport », note Gagnon, qui devient autrement dit le visage du programme. Rencontres de commanditaires, présentations et entrevues médiatiques sont autant de tâches qui font partie de la description du rôle d’entraîneur-chef selon la fédération canadienne. Des tâches avec lesquelles Cros était « moins à l’aise, qu’il aimait moins », dixit Gagnon.

« [Les dirigeants de la fédération] voulaient utiliser et mettre de l’avant ces forces-là avec moi, tout en apportant ma couleur sur le plan de la gestion du personnel. »

Au quotidien, les tâches de Gagnon changent considérablement. Il prend désormais les rênes de tout le programme, s’assurant que tout se passe bien avec les physiothérapeutes, psychologues, préparateurs mentaux, préparateurs physiques et autres intervenants.

« J’ai, avec grande joie, laissé le programme d’entraînement à Sébastien parce que c’est vraiment une de ses grandes forces, d’autant plus qu’on a la même vision », note-t-il.

Des athlètes heureux

Parlons-en, de la gestion du personnel évoquée par Gagnon.

Pendant huit ans, pendant sa carrière en courte piste, Marc Gagnon a été soutenu psychologiquement, écouté et encadré par son entraîneuse personnelle, Sylvie Daigle. Même s’il ne « peut pas individualiser » ses succès qu’à elle, c’est elle qui a fait « la plus grande différence » dans sa vie. « Ç’a été un soutien humain indispensable, lâche-t-il. Sans elle, je n’aurais jamais réalisé ce que j’ai réalisé. »

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Le patineur Marc Gagnon et son entraîneuse Sylvie Daigle aux Jeux olympiques de Salt Lake City en 2002

Aujourd’hui, le quintuple médaillé olympique tente de « transmettre sa reconnaissance » envers Daigle à travers ses actions auprès des athlètes de l’équipe nationale.

« Depuis plusieurs années, ma façon d’entraîner est simple. J’entraîne des athlètes qui sont des humains, donc le développement de l’être humain positif va faire en sorte que ces gens-là vont vouloir se pousser davantage et atteindre de plus hauts niveaux en entraînement et en compétition. Tout est basé sur leurs objectifs à eux, la façon de les atteindre, mais le faire dans le bien-être pour eux. C’est la clé, ça, c’est clair. »

Même si la gestion de personnel en question ne justifie « pas du tout » le changement de chaise – « Sébastien n’est pas un tyran ! » –, insiste-t-il, elle était, selon lui, une plus-value à sa nomination.

Oui, aller chercher des performances, ça m’excite ; je trouve ça le fun quand ça arrive. Mais je ne peux pas arriver à ça avec une personne qui est malheureuse et qui va vouloir arrêter de s’entraîner dans un an. Je pense que cette qualité-là était recherchée. Marc Gagnon

Changement de cap

La promotion de Marc Gagnon au poste d’entraîneur-chef survient presque au moment où la fédération internationale a annoncé des changements aux façons de faire sur le circuit de la Coupe du monde. Changements qui, nous explique le Chicoutimien, compliqueront quelque peu la tâche du personnel.

Il fut un temps, il y a de cela une vingtaine d’années, où les Canadiens et les Coréens étaient si dominants qu’il avait été interdit aux athlètes de concourir dans plus de deux distances individuelles. Cette façon de faire donnait ainsi « la chance aux pays moins forts de pouvoir se développer ».

Tout récemment, la fédération internationale a pris la décision de revenir à la vieille formule. Chaque patineur peut désormais prendre part aux trois distances individuelles. « L’objectif, maintenant, n’est plus de donner l’occasion à tout le monde de se développer et de faire plus de courses, mais ç’a été axé sur la performance, pour avoir tous les meilleurs dans toutes les courses, tout le temps. »

Selon l’ex-patineur olympique, ce nouveau règlement « a du bon et du moins bon ». « Dans une idée de développement, c’est désavantageux, mais en même temps, ce que ça offre, c’est que nos meilleurs vont toujours être avec les meilleurs. Ça va les challenger encore plus et les pousser à devenir encore meilleurs. »

À l’inverse, les jeunes en développement qui, parfois, réussissaient à décrocher une médaille de bronze imprévue et qui, du même coup, acquéraient « une confiance énorme » seront affectés. De toute évidence, « c’est un stress de plus qui n’était pas nécessaire », soutient Gagnon, même si, avec le temps, tout le monde s’adaptera.

« Cette année, on va sûrement vivre quelques déceptions supplémentaires et un besoin d’encouragements supplémentaires, donc c’est un changement de cap et une façon de faire qui va être différente, qui va demander au personnel d’être encore meilleur d’un côté humain et sur le soutien aux athlètes. »

La nomination de Marc Gagnon tombe donc à point, n’est-ce pas ?