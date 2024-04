(Montréal) Alexandre Duchaine et Miha Fontaine avaient réussi le doublé la veille à l’épreuve individuelle et ils ont récidivé vendredi aux Championnats du monde de sauts à Chiesa in Valmalenco, en Italie, où ils ont remporté la médaille d’or au concours par équipe en compagnie d’Alexandra Montminy.

Comme ce fut le cas jeudi, Duchaine et Fontaine ont été les deux athlètes qui ont reçu les meilleures notes lors de la finale. Après que Montminy ait obtenu 71,92 points, Fontaine a exécuté un double arrière quadruple vrille pour un impressionnant total de 110,37 points.

Duchaine a ensuite concrétisé la victoire de l’équipe canadienne avec la même manœuvre que Fontaine, cette fois pour une récolte de 105,30 points, portant le pointage de l’équipe canadienne à 287,59.

« C’était vraiment une belle journée. En tant qu’entraîneurs, Rémi (Bélanger) et moi avons vécu quelque chose de spécial avec ce groupe. On savait que l’équipe était forte et on est vraiment contents de la façon dont les athlètes ont réagi », a indiqué l’entraîneur Nicolas Fontaine.

« Alexandra a réussi ses meilleurs sauts de la saison même si elle a été malade toute la nuit. Miha et Alexandre ont été solides par la suite avec d’excellents sauts pour assurer la médaille d’or. C’était une belle victoire d’équipe », a-t-il ajouté.

La formation chinoise composée de Jinyi Shen, Yuheng Yang et Neng Li a terminé deuxième (280,60). Les Ukrainiens Anhelina Brykina, Zakhar Maksymchuk et Maksym Kuznietsov ont quant à eux mis la main sur la médaille de bronze (245,95 points).

« Hier (jeudi), les Canadiens ont été dominants chez les hommes et ce sont les Chinoises qui étaient les meilleures chez les femmes. On se demandait qui allait avoir l’avantage entre les deux aujourd’hui et ce sont finalement les Canadiens qui ont eu le dessus. Ce qui a aussi fait la différence, ce sont les excellents sauts d’Alexandra, tout le monde a contribué », a remarqué le pilote canadien.

Pour Miha Fontaine et Alexandre Duchaine, il s’agissait de la dernière compétition de leur carrière chez les juniors. L’entraîneur croit que l’expérience acquise cette semaine sera assurément bénéfique lorsqu’ils fouleront les pistes des Coupes du monde la saison prochaine.

« Tous les deux sont super heureux, ils ont été forts chez les juniors, dans le circuit Nord-Am et lors des Coupes européennes. Les mondiaux juniors, c’est la cerise sur le gâteau. Maintenant, on veut qu’ils prennent cette expérience-là et qu’ils l’amènent avec eux en Coupe du monde et aux Championnats du monde seniors. Ils ont appris des choses très importantes cette année. »

L’équipe Canada 2, formée par Rosalie Gagnon, Elliot Beauregard et Gabriel Dion, a de son côté pris la sixième place avec 242,72 points lors des qualifications. Un résultat encourageant pour ces jeunes athlètes, selon l’entraîneur Fontaine.

« C’est notre relève chez les juniors ! Ils pourront encore participer aux prochains mondiaux juniors et ce sera probablement leur tour de briller. C’est important pour nous de bâtir une relève spécifiquement pour les Championnats du monde juniors. Nous sommes très fiers de Rosalie, Gabriel et Elliot », a conclu Nicolas Fontaine.