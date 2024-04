Mondiaux juniors de ski acrobatique (sauts) Alexandre Duchaine et Miha Fontaine complètent le doublé

(Montréal) Alexandre Duchaine et Miha Fontaine en étaient à leur dernière année d’éligibilité aux Championnats du monde juniors de sauts et ils n’ont pas raté l’occasion de se démarquer. Jeudi, à Chiesa in Valmalenco, en Italie, Duchaine a remporté la médaille d’or, suivi de près par Fontaine, qui termine sur la deuxième marche du podium.