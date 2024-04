Avec encore huit matchs à disputer, le Canadien a donc déjà deux points de plus que son total de l’an dernier, et quinze qu’en 2021-2022. Un premier trio encore très jeune vient d’émerger. Il y a un peu de lumière au bout du tunnel. Mais pour un troisième printemps consécutif, il n’y aura pas de fièvre des séries éliminatoires.

Pour les êtres de nature plus optimiste, et pour qui le concept de reconstruction est désormais accepté et assumé, il restera des choses intéressantes à surveiller d’ici la fin de la saison régulière et au-delà. En voici cinq.

1. Le nouveau duo de gardiens

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Cayden Primeau

Le départ de Jake Allen pour le New Jersey semble avoir eu des effets sur les deux autres. Samuel Montembeault et surtout Cayden Primeau ont été très bons ces dernières semaines.

On semble désormais privilégier une alternance systématique. Le jeune Primeau, 24 ans, vient de remporter la Coupe Molson en mars avec une fiche de 3-1-1, une moyenne de 1,97 et un taux d’arrêts de .939. Mais on l’a soustrait des affrontements plus complexes. Il a affronté Philadelphie, Seattle, Calgary, Columbus, Tampa Bay, Pittsburgh, Anaheim.

Montembeault a remporté seulement deux de ses neuf derniers matchs, mais il a été confronté à Floride, Caroline deux fois, Colorado, Vancouver, Edmonton, Boston, Toronto. Dans toutes ces rencontres, sauf une, il a accordé trois buts ou moins et sauvé les meubles.

Il ne s’agit pas ici de voir qui prendra l’avance dans la course au gardien numéro un en prévision de l’an prochain. L’émergence de Primeau nous laisse entrevoir un partage des tâches, un peu comme on peut l’observer à Boston avec Ullmark et Swayman ou au Minnesota avec Fleury et Gustavsson.

(Dernier match de la saison le 16 avril)

2. David Reinbacher à Laval

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE David Reinbacher

Le Rocket de Laval s’accroche à la dernière place donnant accès aux séries de la Ligue américaine, avec un point d’avance sur Utica et deux sur Belleville. Mais les Comets ont un match en main et les Sénateurs deux. Si Laval ne parvient pas à se qualifier, il restera six matchs à la saison régulière.

Le cinquième choix au total en 2023, le défenseur droitier David Reinbacher, offre du jeu étoffé depuis son arrivée il y a six matchs. Sa fiabilité défensive et sa maturité en font probablement l’espoir du Rocket le plus proche de la LNH en prévision de la prochaine saison. Le gardien Jakub Dobes, 22 ans, connaît une deuxième moitié de saison spectaculaire, il faut le reconnaître, mais il aura encore le temps de mûrir dans la Ligue américaine.

Logan Mailloux et Justin Barron sont probablement en lutte pour un poste à droite dans une perspective à long terme. C’est plus mince à l’attaque. Il y a peut-être Emil Heineman dans un rôle de soutien.

RDS diffusera le match du vendredi 5 avril à 19 h contre le Crunch de Syracuse, club-école du Lightning de Tampa Bay, et celui du lendemain à 15 h contre Springfield, tout comme le dernier match de saison régulière le 20 avril.

(Dernier match de la saison le 20 avril, possibilité de séries)

3. Frozen Four

PHOTO ANDY CLAYTON-KING, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Luke Tuch

Lane Hutson ne rejoindra pas le Canadien avant au moins l’avant-dernier match de la saison, le 15 avril. Hutson et Boston University sont qualifiés pour le Frozen Four, carré d’as du championnat de la NCAA. Les Terriers affronteront Denver au premier tour, le 11 avril au Minnesota. Le match est présenté sur les ondes d’ESPN2.

Hutson n’est pas le seul espoir du CH à ce tournoi. On y retrouve son coéquipier Luke Tuch, un rugueux ailier de 6 pieds 2 pouces et 203 livres, mais dont le potentiel offensif reste limité. Tuch, 22 ans, un choix de deuxième tour en 2020, a obtenu 29 points, dont 9 buts, en 38 matchs cette saison, à sa quatrième année à BU. Le Canadien pourrait lui soumettre une offre de contrat, mais il n’est pas considéré comme un espoir de premier plan.

Un ailier plutôt méconnu au Québec, Sam Harris, joue pour Denver. Le Canadien l’a repêché au cinquième tour l’été dernier, à 19 ans. Ses statistiques ne sont pas éclatantes, mais il a terminé la saison en force avec quatorze points, dont neuf buts, à ses treize derniers matchs.

Dans l’autre portion du carré d’as se trouve le gardien Jacob Fowler, repêché au troisième tour en 2023, fumant à Boston College avec une fiche de 31-5-1, une moyenne de 2,20 et un taux d’arrêts de .924. Le recruteur du Canadien, dans une vidéo désormais virale diffusée par l’organisation, affirme avec véhémence sa préférence de repêcher ce gardien qui semble être Fowler et doit glousser de joie aujourd’hui…

(Demi-finales le 11 avril, finale, sur RDS, le 13 avril à 18 h)

4. Championnat du monde

Avec tous ses blessés et ses joueurs au bord du burnout, le Canadien n’était pas bien représenté au Championnat du monde l’an dernier. Il y avait Samuel Montembeault et Justin Barron avec l’équipe canadienne, les espoirs Lane Hutson, Sean Farrell et Luke Tuch pour les Américains et Joel Armia avec la Finlande.

Avec les menaces à peine voilées des dirigeants des équipes nationales canadienne et américaine, les candidats à un poste en prévision du tournoi des Quatre Nations en 2025 et des Jeux olympiques en 2026 ont intérêt à répondre aux invitations pour le Championnat mondial.

Ça pourrait inciter les Samuel Montembeault, Nick Suzuki, Mike Matheson, Kaiden Guhle et Alex Newhook (Canada), Cole Caufield, Jordan Harris, Cayden Primeau et Jayden Struble (États-Unis) à se rendre en Tchéquie une fois la saison terminée. Peut-être aussi Hutson avec les Américains, Juraj Slafkovsky avec la Slovaquie, Armia en Finlande, David Reinbacher avec l’Autriche (si le Rocket est éliminé) et quelques autres. Du lot, tous n’aspirent évidemment pas à un poste en prévision des Olympiques, vous l’aurez deviné.

(Du 10 au 26 mai à Prague et Ostrava, nombreux matchs présentés sur les ondes de RDS, dont tous ceux du Canada)

5. Le repêchage

PHOTO JOSH JURGENS, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Macklin Celebrini

Pour une troisième année consécutive, le Canadien repêchera dans le top 8. La date de la loterie n’a pas encore été déterminée, mais l’évènement devrait se tenir début mai. En vertu du classement actuel, le Canadien détiendrait le sixième choix au total, avec 7,5 % de chances de remporter le premier lot et 7,7 % de gagner le second. Montréal peut encore reculer jusqu’au huitième rang, mais ne devrait pas dépasser le cinquième rang, à moins de remporter la loterie. Il détient aussi le premier choix de Winnipeg, situé pour l’heure au 24e rang.

Le repêchage est intéressant cette année en raison de son imprévisibilité après Macklin Celebrini au premier rang. Ne vous surprenez pas si le Canadien repêche un attaquant parmi Cayden Lindstrom, Tij Iginla, Ivan Demidov ou Cole Eiserman selon leurs disponibilités. Les deux premiers sont considérés comme des attaquants de puissance, le troisième, un attaquant russe très doué et le quatrième, un buteur.

(Loterie début mai, sur les ondes de TVA Sports, premier tour du repêchage le 28 juin à Vegas, présenté sur les ondes de TVA Sports, second tour le lendemain)

Jake Allen de retour à la normale

PHOTO JOHN JONES, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON Jake Allen

Après un départ spectaculaire au New Jersey, Jake Allen s’est refroidi récemment. Il a remporté un seul de ses quatre derniers matchs et accordé 16 buts au cours de cette séquence. Kaapo Kahkonen, obtenu des Sharks à la date limite des échanges lui aussi, a disputé le dernier match, perdu 4-3 aux mains des Rangers mercredi. Il avait obtenu un blanchissage à son départ précédent. Kahkonen deviendra joueur autonome sans compensation, contrairement à Allen, dont il reste un an de contrat.