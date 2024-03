Si Lane Hutson vient terminer la saison à Montréal, son audition sera de courte durée. Les Terriers de l’Université de Boston l’ont emporté 6-3, samedi, sur les Gophers du Minnesota, en quarts de finale du championnat de fin de saison de la NCAA.

Avec ce gain, l’Université de Boston accède au Frozen Four, le carré d’as du tournoi, où elle affrontera les Pioneers de Denver.

Or, les demi-finales auront seulement lieu le 11 avril, et la finale, le 13 avril. De son côté, le Tricolore conclura sa saison avec des matchs les 13, 15 et 16 avril. Si Hutson souhaite bel et bien signer un contrat avec le Canadien, il n’aura pas droit à la même expérience que, par exemple, Jordan Harris il y a deux ans. Le défenseur avait pu participer à 10 matchs du CH en fin de calendrier.

Cela dit, Hutson pourrait écouler sa première année de contrat même s’il joue un seul match. C’est ce qu’avaient fait le gardien Charlie Lindgren en 2016 et Ryan Poehling en 2019, lorsqu’ils s’étaient amenés avec le Tricolore. Une telle situation est attrayante pour le joueur, car il accélère ainsi la négociation de son contrat suivant.

Hutson a continué à faire sentir son impact chez les Terriers dans la victoire de samedi. C’est lui qui a inscrit le but de la victoire, au terme d’une séquence étourdissante typique de ses meilleurs moments dans les rangs collégiaux.

Hutson a conclu le match avec un différentiel de +3. Il compte maintenant 49 points, dont 15 buts, en 37 rencontres.

Macklin Celebrini, pressenti par plusieurs pour être le 1er choix du prochain repêchage, a quant à lui amassé trois passes dans la victoire.

PHOTO JOSH JURGENS, ASSOCIATED PRESS Macklin Celebrini

Le Québécois Sam Stevens a inscrit un but pour les vainqueurs. La victoire est allée à la fiche du gardien Mathieu Caron, un Franco-Colombien né de parents québécois et néo-brunswickois, comme nous l’a appris l’excellent Nicolas Landry de RDS cette semaine.

Tuch aussi

Un autre espoir du Canadien, Luke Tuch, accompagnera Hutson en demi-finale. Blanchi samedi, l’attaquant format géant, repêché au 2e tour en 2020 par Montréal, dispute sa quatrième et dernière saison dans les rangs universitaires. Le Tricolore a jusqu’au 15 août pour lui offrir un contrat, si l’équipe entend conserver ses droits. Tuch a inscrit 28 points (9 buts, 19 passes) en 38 matchs cette saison.

PHOTO JESSICA HILL, ASSOCIATED PRESS Sam Harris

Hutson et Tuch retrouveront un autre espoir du Tricolore en demi-finale. Il s’agit de Sam Harris, un avant repêché au 133e rang l’an passé. Comme Hutson, Harris a lui aussi inscrit le but gagnant, dans un gain de 2-1 de Denver contre Cornell.

Harris, 20 ans, termine sa première année sur les bancs de l’université. Il compte 20 points (13 buts, 7 passes) en 39 matchs.

Le gardien Jacob Fowler (Boston College) doit quant à lui attendre avant de savoir s’il sera le quatrième espoir du CH au Frozen Four. Fowler disputera son match de quart de finale ce dimanche, contre les champions en titre, les Bobcats de l’Université Quinnipiac.