(New York) La Ligue nationale de hockey a annoncé, mardi, que le capitaine des Rangers de New York, Jacob Trouba, était le récipiendaire du trophée Mark Messier.

Associated Press

Le gagnant est choisi par l’ancien capitaine des Rangers, Messier lui-même, et est présenté depuis 2007 à un joueur « faisant preuve de grandes qualités de leadership auprès de son équipe, sur et à l’extérieur de la patinoire, pendant la saison régulière, et qui joue un rôle majeur dans la croissance du hockey dans sa communauté ».

Trouba est le premier joueur des Rangers a mériter l’honneur, lui qui a aidé son équipe à gagner le Trophée des présidents cette saison. Les Rangers ont réalisé un sommet dans leur histoire avec 55 victoires, terminant la saison avec 114 points.

Trouba a inscrit 22 points en 69 matchs et a joué en moyenne 21 minutes par partie. Le défenseur est un élément important de l’infériorité numérique des Rangers, lui qui a d’ailleurs terminé la campagne avec 183 tirs bloqués (12e rang de la LNH).

À l’extérieur de la patinoire, le natif du Michigan a joué un rôle important dans la promotion du sport.

Il a participé au camp de hockey annuel d’une semaine des Rangers pour les garçons et filles. Artiste de nature, Trouba a également vendu des impressions de son talent pour aider à collecter des fonds pour la Garden of Dreams Foundation et la Epilepsy Foundation de New York.

Trouba et sa femme, Kelly, qui souffre d’épilepsie, ont créé le programme Trouba Creative Expressions Art.