Carey Price ne cumule pas les honneurs que sur la glace. L’ancien gardien du Canadien de Montréal recevra à la fin du mois un doctorat honorifique en droit de l’Université du Nord de la Colombie-Britannique (UNBC).

La Presse

La remise aura lieu lors de la cérémonie de remise de diplômes de 2024 tenue au campus Prince George, le 31 mai.

« En partageant mon parcours et mon expérience auprès des jeunes d’Anahim Lake – là où il est né – et du reste du Canada, j’espère faire rayonner les nombreuses possibilités et les différents chemins qui s’offrent à eux », a expliqué par voie de communiqué Price, de descendance Ulkatcho/Southern Dakelh et Nuxalk.

« Recevoir ce doctorat honorifique en droit de l’UNBC, c’est une occasion inattendue qui s’est présentée à moi et un exemple de l’enrichissement qu’amène le fait de s’impliquer dans la communauté. »

Price a évidemment multiplié les honneurs à travers les années, devenant au passage le gardien le plus victorieux de l’histoire du Canadien. Sans oublier évidemment l’or olympique à Sotchi en 2014, l’or à la Coupe du monde de 2016, et les trophées Hart et Vézina en 2015.

En 2015, Price s’est vu remettre le prix Étoile du Nord (alors appelé trophée Lou-Marsh) à titre de meilleur athlète canadien de l’année, puis, en 2016, il a été nommé lauréat des prix Indspire, qui reconnaissent la carrière exceptionnelle de professionnels provenant de communautés autochtones. Price sera aussi intronisé au Temple de la renommée du hockey de la Colombie-Britannique en juillet prochain.

« Price continue de faire une différence dans la vie de plusieurs, soutenant les jeunes et appuyant des programmes sportifs jeunesse de sa communauté à travers la fondation Carey et Angela Price », rappelle également le Canadien.