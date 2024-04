PHOTO HANS PENNINK, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Vous avez certainement entendu son nom, ces derniers jours. Caitlin Clark est partout. Son match de lundi, dans le Elite Eight du March Madness, a attiré 12,3 millions de téléspectateurs, ce qui en a fait le duel le plus regardé de l’histoire du basketball collégial féminin. Tour d’horizon du phénomène Clark, qui révolutionne actuellement le sport féminin… voire le sport tout court.

Il est difficile de décrire ce que Clark est actuellement en train de réaliser et de créer au sud de la frontière. Du haut de ses 22 ans, la meneuse attire les foules partout où elle passe. Son nom est sur toutes les lèvres dans le monde du basketball.

En bref : elle est la star du moment, tous sports confondus.

Tentons de vous faire comprendre pourquoi.

Les faits d’armes de Clark, dans sa carrière de cinq saisons avec les Hawkeyes d’Iowa, en division 1 de la NCAA, sont si nombreux qu’on ne peut tous les répertorier. On serait encore ici demain matin.

PHOTO GREGORY FISHER, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Caitlin Clark

Clark vient d’être nommée joueuse de l’année du basketball collégial pour une deuxième saison consécutive. Avec ses 3900 points en carrière, elle est la plus grande pointeuse de l’histoire de la NCAA, hommes et femmes confondus. À titre indicatif, pour saisir pleinement l’ampleur de l’exploit, le record appartenait à Pete Maravich (3667 points) depuis… 54 ans.

« Curry au féminin »

Caitlin Clark a inscrit jusqu’ici 1183 points en 37 matchs (en moyenne 32 points par partie) cette saison, ce qui constitue un autre record de la NCAA, du côté féminin cette fois.

La native de l’Iowa est absolument redoutable quand elle s’amène le long de la ligne de trois points. On plaint ceux qui tentent de la contrer.

« Elle est la Steph Curry au féminin. Elle peut lancer mieux que moi », disait récemment le joueur vedette de la NBA Luka Doncic dans une entrevue partagée par différents médias sur les réseaux sociaux.

Il faut dire que Clark a battu le record de Curry pour le nombre de paniers de trois points en une saison en NCAA. La vedette des Warriors de Golden State en avait inscrit 162 avec les Wildcats de l’Université Davidson lors de la saison 2007-08, alors que Clark en a enfilé 193 cette saison.

La vérité, c’est que Caitlin Clark n’a pas à être comparée à quiconque. Elle n’est la version féminine d’aucun homme. Elle est une nouvelle icône du sport, point.

PHOTO HANS PENNINK, ASSOCIATED PRESS La valeur de Caitlyn Clark s’élève à 3,2 millions de dollars, selon le site ON3.

Une passeuse

Vous l’aurez compris, Clark excelle quand vient le temps de lancer le ballon. Mais ce n’est pas tout ; elle est aussi une grande passeuse. Elle est l’une des cinq joueuses de l’histoire à avoir amassé 1000 passes en carrière dans le circuit collégial. Certaines joueuses doivent jalouser ses coéquipières…

Clark est d’ailleurs la première joueuse en Division 1 de la NCAA, hommes et femmes confondus, à mener sa conférence pour les points et les mentions d’aide dans quatre saisons consécutives. Dans la campagne actuelle, elle cumule 334 passes, soit 88 de plus que la suivante au classement, Nika Muhl de l’Université du Connecticut.

Ça va, vous êtes toujours là ?

Pour toutes les raisons que l’on vient d’énumérer, Caitlin Clark devrait être la première sélection du prochain repêchage de la WNBA, qui appartient au Fever d’Indiana.

Popularité étourdissante

Le vedettariat de Caitlin Clark s’étend bien au-delà du basketball. La popularité de l’Américaine est étourdissante. Elle a signé des partenariats avec plusieurs grandes marques telles Gatorade, Nike et State Farm, qui lui rapportent gros. Selon le site ON3, qui calcule la valeur des athlètes collégiaux à partir de leurs ententes NIL [name, image and likeness], la valeur de Clark s’élève à 3,2 millions de dollars.

L’athlète au charisme indéniable a d’ailleurs 1,4 million d’abonnés sur Instagram et 211 000 abonnés sur TikTok. Elle attire plusieurs vedettes dans les gradins, comme le rappeur Travis Scott et l’acteur Jason Sudeikis, qui se sont déplacés plus d’une fois pour aller la voir à l’œuvre.

Notons également que, selon The Athletic, Clark a reçu une offre de 5 millions de dollars pour se joindre à la ligue Big3, co-fondée par le rappeur Ice Cube et Jeff Kwatinetz. Dans l’éventualité où elle accepte ladite offre, elle serait la première femme à y jouer…

Prochain match

Si l’envie vous prend d’embarquer dans le wagon, déjà bien fourni, des partisans de Caitlin Clark, son prochain match a lieu vendredi à 21 h 30. Ses Hawkeyes rencontreront les Huskies de l’Université du Connecticut dans le cadre du Final Four.

Les Huskies ont remporté 11 titres jusqu’ici dans leur histoire. Les Hawkeyes d’Iowa ? Aucun.

Avec Caitlin Clark sur le terrain toutefois, tout est possible.