« C’était un match où le CF Montréal tirait de l’arrière, raconte Patrice Bernier. L'équipe est revenue et a égalisé le match. Un des jeunes, après la rencontre, me dit : “le match, c’était un peu comme ma vie. Il y a eu des obstacles, mais le CF Montréal a démontré de la persévérance et a été capable d’aller chercher une récompense”. »

Nous sommes dans les locaux du Tiers Lieu, un espace de travail partagé à Laval, mercredi soir. Le capitaine éternel de l’Impact relate cette anecdote, micro à la main, devant une vingtaine de personnes. Elles sont rassemblées pour assister au repêchage des joueurs – des visages issus de tous les milieux au Québec – qui participeront au tournoi caritatif Patrice Bernier et ses amis, le 28 avril prochain.

L’ambiance est bon enfant, joyeuse en cet évènement de début de soirée. Si Bernier raconte cette histoire, c’est parce que l’enfant en question, parmi d’autres, avait été invité au stade Saputo par la fondation qui porte le nom de l’ancien numéro 8, et grâce aux fonds amassés dans le cadre de l’évènement dont il est question à Laval en ce mercredi soir froid et pluvieux.

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Patrice Bernier salue la foule lors de son dernier match au stade Saputo, en octobre 2017.

« Nous, c’était de leur donner une expérience et de les sortir de leur environnement, continue-t-il. Mais le match leur a donné un déclic, ou un espoir de plus, pour leur dire qu’eux aussi pouvaient passer à travers des embûches, et continuer. C’est pour ça qu’on a l’évènement Patrice Bernier et ses amis. »

Le tournoi de futsal de Patrice Bernier existe depuis 2017. On parle de 40 000 $ accumulés sur les 4 premières éditions. Mais c’est dans le cadre de la 5e édition que l’évènement a connu son meilleur succès : 80 000 $ ont été amassés seulement en 2022, notamment grâce à l’association avec La Ruche, un leader dans le financement socioparticipatif au Québec.

Et pour la 6e, qui aura lieu au Collège Montmorency à la fin du mois, on vise combien ?

Je me dis que 15 000 à 25 000 $ serait l’idéal. On a eu une année sabbatique, il y a la réalité des changements économiques pour tout le monde. Patrice Bernier, à propos de l’objectif de la 6e édition du tournoi de futsal qui porte son nom

On pardonnera l’humilité de Bernier, une de ses grandes qualités. Parce que son partenaire Alex Kénol se fait encore plus ambitieux lorsqu’interrogé après le sympathique repêchage.

« On voudrait aller chercher 40 000 $, estime l’entrepreneur et président de GEAK Events, qui assure la production et la promotion de PB et ses amis. On le fait à Laval, je suis un fier Lavallois. Je ne m’en cache même pas : mon but, c’est qu’on puisse avoir le support et l’aide qu’il faut pour le faire à la Place Bell. Que ce soit un évènement pérenne dans le temps. »

De l’éclectisme pour faire découvrir le soccer

C’est une des raisons qui expliquent pourquoi le maire de Laval, Stéphane Boyer, a été invité à enfiler des souliers de soccer intérieur pour l’occasion.

Au terme du repêchage qui s’est déroulé en pigeant des noms inscrits sur des papiers dans différents bols, le politicien s’est retrouvé dans une équipe qui compte aussi en ses rangs l’humoriste Rachid Badouri, la journaliste – et deux fois nommée joueuse la plus utile ! – Évelyne Audet, le footballeur Marc-Antoine Dequoy et le ministre Lionel Carmant, pour ne nommer que ceux-là.

PHOTO JEAN-FRANÇOIS TÉOTONIO, LA PRESSE Tableau des équipes du tournoi Patrice Bernier et ses amis

Quatre équipes ont été formées. Au terme des matchs « réguliers », les deux meilleures formations se disputeront la finale.

L’agent de joueurs Sasha Ghavami, Georges Laraque, Steve Bégin, le rappeur Lost, le boxeur Junior Ulysse, l’humoriste Tai TL, le député libéral Monsef Derraji et les anciens joueurs pros Patrick Leduc et Wandrille Lefèvre font aussi partie de la liste de près de 60 invités. Ça vous donne une idée de l’éclectisme des personnalités qui ont accepté de se prêter au jeu, une caractéristique qui rend Patrice Bernier « fier ».

PHOTO ADRIEN DOUAIRE-DUCHESNE, MOVE PHOTOGRAPHY Gaël Comtois, Anne-Lovely Étienne et Isabelle Éthier, lors du tirage des équipes

« Je ne vais pas te cacher qu’il y a deux volets à l’évènement, nous dit Bernier. C’est une levée de fonds avant tout, pour aider les jeunes. Mais en même temps, je suis constamment à devoir vendre mon sport. Des fois, [pour parler du soccer], le monde se base sur ce qu’on dit dans le grand public. Mais quand ils viennent jouer, ils réalisent que ça va vite, ça joue, c’est demandant, surtout la forme futsal. »

Moi, ma plus grande réussite, c’est quand Olivier Primeau et Renaud Blanchet [d’Occupation double] me disent qu’ils veulent s’inscrire dans le soccer après. On réussit à accrocher du monde qui peut-être regardait le soccer de loin, et maintenant ils sont devenus des plus grands amateurs de ce sport, peut-être. Patrice Bernier

Il y a ce « maillage » entre des gens de « tous azimuts », dixit Alex Kénol. Ainsi que cette belle « proximité » avec les gens qui viendront assister au tournoi.

« Quand le match finit, les jeunes sont portés à venir sur le terrain, prendre des autographes, explique l’entrepreneur. Il y a une certaine chaleur qu’on ne retrouve pas dans plusieurs évènements. »

« C’est vraiment un melting pot de joie, de bonheur, en alliant le sport et la bonne cause. »