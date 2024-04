« On pensait avoir fait le plus dur », a commenté Laurent Courtois, après le match nul de 2-2 de samedi soir, au stade Saputo.

C’est qu’Ariel Lassiter a bien pensé ramener tous les trois points en marquant le but du 2-1 à la 88e minute. Un filet réussi après un nouveau match âprement disputé contre Orlando. Mais un moment de flottement rapide est venu bousiller la soirée parfaite pour la salle comble de l’enceinte montréalaise.

« C’est sûr que le sentiment qu’on a, en ce moment, c’est un peu de déception, a confirmé Samuel Piette après coup. Tu vis tellement une émotion forte quand tu marques ce but, et par la suite, tu penses que tu as ce match dans la poche. »

« C’est très dommage, parce qu’encore une fois, il y a eu de bons trucs dans le contenu. »

Montréal a surtout offert une belle copie en deuxième mi-temps, reprenant les patrons de jeu intéressants de sa performance contre Cincinnati, le week-end dernier. Mais la première période a été couci-couça.

Mason Toye saisit sa chance

Ainsi, on comprend le sentiment de Piette, au vu de l’allure du match. Mais la vérité, c’est qu’avec une telle hécatombe en attaque, force est d’admettre que le CF Montréal s’en tire à bon compte avec ce point.

Josef Martínez s’est blessé à l’entraînement. Matías Cóccaro sera absent pour au moins sept autres semaines. Jules-Anthony Vilsaint et Kwadwo Opoku s’approchent d’un retour, mais ont à nouveau regardé ce match des gradins.

En leur absence, c’est Mason Toye, cinquième artilleur dans la hiérarchie, qui a obtenu la titularisation en pointe. On ne s’attendait pas à grand-chose de cet attaquant en panne sèche depuis près de trois ans à Montréal.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Mason Toye a marqué un but en première demie

Et son début de match n’a pas été très concluant non plus. Dans nos notes, nous venions tout juste d’écrire que Toye avait été invisible lors des 15 premières minutes de ce match. C’était le reflet de la performance du CFM jusque-là, qui n’était pas en mesure de construire son jeu pour même se rendre jusqu’à l’attaquant américain. Le pressing des Floridiens était haut, intense, et forçait constamment les Montréalais au repli.

Mais quelques secondes plus tard, Toye nous a fait ravaler nos paroles. Son appel, tout juste sur la ligne du hors-jeu, a été parfait. Flairant l’occasion, Samuel Piette lui a envoyé un joli lob, Toye s’est retrouvé seul devant le gardien adverse, l’a déculotté en jouant la profondeur et s’est permis une finition solide dans la lucarne d’un angle difficile. Contre le cours du jeu, c’était 1-0 Montréal à la 16e minute.

« Sam sait que je fais souvent ça dans les entraînements, a souligné Toye, après le match. On a croisé le regard, je me suis retourné, et il a été en mesure d’envoyer le ballon au bon moment. »

« Mason a très bien déjoué son adversaire, a louangé Piette. Je me suis dit : “J’espère qu’il va marquer sur le jeu !” Et finalement je vois qu’il déborde, côté extérieur, avec un angle super difficile. »

Mason a une qualité de finition vraiment top. Je suis content pour lui, parce que Mason c’est un joueur avec énormément de qualité, mais qui a besoin de confiance. Ce but va lui faire grandement de bien. Samuel Piette, au sujet de Mason Toye

L’Américain confirme.

« J’ai travaillé vraiment fort pour retrouver l’équipe, a-t-il expliqué, soulagé. Mon début de saison a été difficile. C’est dommage que ce soient les blessures qui m’aient donné ma chance, mais c’est comme ça. […] Les entraîneurs ont cru en moi, je suis reconnaissant d’avoir eu cette chance. »

Ce n’était que son sixième filet depuis 2022, lui qui a eu toute la misère du monde à retrouver la forme et la constance depuis une blessure importante à l’été 2021.

Son bel effort a été contrecarré quelques instants plus tard, alors qu’Orlando a profité d’une faute controversée de Jonathan Sirois dans sa surface pour marquer sur penalty. Sirois, qui a aussi écopé d’un carton jaune sur le jeu, n’avait-il pas pourtant touché au ballon en premier, avant de faucher Luis Muriel ? Peu importe, Facundo Torres a fait 1-1 à la 22e minute.

« J’essaie de ne pas rentrer là-dedans, a lancé Courtois en souriant lorsqu’interrogé sur la décision d’accorder le penalty. Je ne veux pas partir dans des trucs que personne ne veut voir, ni mes enfants. »

Ses deux garçons étaient assis parmi les membres des médias dans la salle de conférence à ce moment.

« Tu m’as donné chaud », blague-t-il en regardant le confrère qui lui a posé la question sur l’arbitrage.

Lassiter, l’homme fort du CFM

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Ariel Lassiter croyait avoir donné la victoire aux siens en marquant à la 88e minute.

La deuxième mi-temps a été l’affaire des locaux, beaucoup plus décisifs dans la création de jeu et dans ses séquences de passes.

« Le coach nous a dit : “Ajoutez un peu de folie. Même si vous êtes super loin, écartés, mettez un centre” », a raconté Piette sur les ajustements pour la deuxième période.

Le CFM a tout de même eu de la difficulté à rejoindre la surface de réparation adverse…

Jusqu’à ce que Sunusi Ibrahim, entré en remplacement de Mason Toye, s’offre un bon tir à la 88e. Lassiter, qui traînait par là, s’est emparé du retour pour enfiler son deuxième en deux matchs à Montréal.

Lassiter devient de plus en plus un rouage crucial de la formation de Courtois. Utilisé en tant que latéral gauche en début de campagne, il a repris son poste d’ailier la semaine dernière. Samedi, en l’absence des attaquants, l’international costaricain s’est même retrouvé en pointe au côté de Toye. Une polyvalence qu’apprécie son entraîneur.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Ariel Lassiter

« C’est sûr que son ADN, c’est plutôt attaquant, confirme Courtois qui l’a côtoyé à Los Angeles lorsqu’il faisait ses débuts comme technicien. C’est comme ça que je l’ai connu à l’époque du Galaxy. C’est dans la continuité de ce qu’il a fait depuis le début de la saison. Il travaille dur, et il est toujours ouvert à des modifications, des ajustements. Il est dans un bon moment, et je suis content qu’il capitalise. »

Les Lions n’ont eu besoin que de quatre minutes pour rugir à nouveau. À la 92e, Iván Angulo a concrétisé le beau centre de Martin Ojeda pour gâcher la soirée des Montréalais. Ça aurait même pu être pire : Orlando a poussé jusqu’à la toute fin, obtenant pas moins de cinq corners consécutifs juste avant le coup de sifflet final.

« On concède trop rapidement après avoir fait le plus dur, soumet le Français. Mais tant que les gars sortent sur le terrain avec ces intentions en deuxième mi-temps, […] je n’aurai pas grand-chose à leur reprocher. »