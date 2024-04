(Montréal) Le défenseur Joaquin Sosa est arrivé à Montréal sans tambour ni trompette, en janvier, mais il a trouvé une façon de se faire remarquer sur le terrain.

Simon Servant La Presse Canadienne

À travers les embauches des attaquants Matias Coccaro et Josef Martinez ainsi que du milieu de terrain Dominic Iankov, Sosa est légèrement passé sous le radar lorsque le camp d’entraînement s’est arrêté au complexe sportif Marie-Victorin.

Les partisans du Bleu-blanc-noir en connaissaient très peu sur lui, probablement autant que l’Uruguayen de 22 ans par rapport à la MLS et Montréal.

En prêt en provenance du Bologne FC, Sosa était en pleine adaptation au style de jeu de l’entraîneur-chef Laurent Courtois lorsqu’une blessure au mollet est venue freiner son élan, lors d’un match préparatoire contre les Rapids du Colorado.

Plutôt que de s’apitoyer sur son sort, le défenseur a travaillé d’arrache-pied à l’extérieur du terrain, ce qui n’est pas passé inaperçu aux yeux de Courtois.

« Il a eu des difficultés en début de saison pour gérer la profondeur, parce que nous jouons assez haut. Il a effectué tous les ajustements», a-t-il noté.

Pendant sa blessure, il a regardé beaucoup de vidéos et il a fait beaucoup de travail sur lui-même, sur la lecture du jeu. Quand il est revenu, c’était comme s’il s’était toujours entraîné avec nous. Laurent Courtois, entraîneur-chef du CFM, au sujet de Joaquin Sosa

Courtois a souvent mentionné qu’il voulait voir des joueurs investis lors des entraînements afin de répéter les principes pendant les matchs. Après deux mois à regarder son équipe sur les lignes de côté, Sosa a finalement eu la confiance de son entraîneur-chef le 6 avril, contre les Sounders de Seattle.

Gaucher naturel, Sosa a amorcé le match de ce côté du terrain, où le CF Montréal a utilisé quelques défenseurs depuis le départ de Kamal Miller. Il a raté une occasion en or d’inscrire son premier but en carrière dans la MLS, mais il a bien paru malgré un cuisant revers de 5-0.

Sosa a une fois de plus été utilisé comme partant lorsque le Bleu-blanc-noir a fait sa rentrée au stade Saputo, le week-end dernier. Dans une victoire de 2-1 aux dépens du FC Cincinnati, il a été impliqué en relance et sur le plan offensif, ce qui caractérise son style de jeu et ce qui est demandé par Courtois.

PHOTO PETER MCCABE, LA PRESSE CANADIENNE Joaquin Sosa réagit après un contact avec Aaron Boupendza lors du match entre le CFM et du FC Cincinnati, le 13 avril.

« Ce que Laurent me demande, c’est exactement ce que vous avez vu au dernier match. Il me demande bien sûr de défendre dans mon territoire, mais s’il y a des occasions d’attaquer, je vais le faire. Surtout lorsque notre pression est plus haute et que le jeu est devant nous. Je me mets devant la ligne du milieu. Je dois simplement lire le jeu correctement », a exprimé le défenseur.

Lors de ses deux matchs dans le circuit nord-américain, Sosa avait à sa droite le vétéran Joel Waterman pour l’appuyer. Le Canadien de 28 ans en est à sa cinquième saison dans la MLS, toutes avec le CF Montréal, et il a joué partout sur le terrain en défensive.

Pour l’aider à se développer dans son rôle, plusieurs coéquipiers de Sosa lui ont expliqué les rudiments de la ligue.

Mes coéquipiers m’ont aidé et ils m’ont dit comment ça se passerait. Ça aide d’avoir avec soi des joueurs d’expérience qui connaissent cette ligue. Quelques joueurs m’ont donné quelques conseils à ce niveau. Joaquin Sosa

La troupe montréalaise se mesurera à l’Orlando City SC au stade Saputo, samedi soir.