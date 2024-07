Dagur Dan Thórhallsson d’Orlando (à gauche) et Fernando Álvarez du CF Montréal (à droite)

Une équipe à l’effectif incongru. Des tactiques imprécises. Une exécution déficiente. Un langage corporel négatif de la part de joueurs dont le cœur semble être ailleurs. Et surtout, un écart de talent flagrant. Résultat ? Une lourde défaite de 4-1 en lever de rideau de la Coupe des ligues pour le CF Montréal, à Orlando.

On commence à manquer d’adjectifs pour décrire le supplice qu’est cette longue saison du Bleu-blanc-noir. Et pourtant, il avait la chance de repartir sur de nouvelles bases, vendredi, pour son premier affrontement de cette compétition annuelle incluant les équipes MLS et les formations mexicaines de la Liga MX.

Les joueurs du Bleu-blanc-noir se sont plutôt retrouvés, la plupart du temps, les bras en l’air, les épaules baissées, le regard exaspéré.

« Ce n’est pas quelque chose qu’on tolère, a tonné Courtois, après la rencontre. On en a parlé. C’est un moment de trouver des solutions et d’être tolérant avec les copains. Parce que souvent, celui qui lève les bras, c’est aussi celui qui est en grosse, grosse difficulté à plein de niveaux. »

Joel Waterman prend une partie du blâme, là-dessus.

PHOTO MIKE WATTERS/USA TODAY SPORTS, REUTERS Joel Waterman

« Je ne peux pas parler pour tous les gars, répond le défenseur lorsqu’on l’interroge sur l’effort des siens. Mais parfois, mon langage corporel n’était pas le meilleur non plus. Ça arrive quand t’es frustré parce que tu concèdes des buts faciles. Je dois être meilleur à ce chapitre, parce que je suis un des leaders de cette équipe. »

En l’absence de Samuel Piette, resté à Montréal en raison d’une blessure, Waterman portait le brassard de capitaine.

Josef Martínez a bien paru avec son but à la 68e. Mais il a ensuite vu son penalty être bloqué quelques instants plus tard, filet qui aurait pu faire 4-2.

PHOTO NATHAN RAY SEEBECK/USA TODAY SPORTS, REUTERS Josef Martínez (17) a bien paru avec son but à la 68e.

Sinon, le CF Montréal a rapidement été déclassé.

« Orlando le voulait plus », a sommairement résumé Courtois.

« Je vois qu’on est en difficulté dans l’exécution, a-t-il analysé un peu plus tard. Dans les occupations d’espace. Dans certains choix. Quelque part, on peut l’attribuer à moi pour mieux appliquer [ces concepts]. Quelque part, on peut l’attribuer à un manque de capacité d’exécution. C’est ce qu’on essaie de solutionner. »

Mauvaise soirée au bureau

Ce match, il était plié à la mi-temps. Les Lions ont entamé la rencontre sur les chapeaux de roue, prenant les devants à la 7e minute après une séquence chaotique dans la défense montréalaise. Sebastian Breza, titulaire dans cette équipe que Courtois a fait largement tourner, a sauvé la mise à quelques reprises avant de s’avouer vaincu sur la frappe de Dagur Dan Thórhallsson.

Montréal a mieux paru par la suite, offrant enfin un jeu de possession intéressant pendant une bonne vingtaine de minutes. Mais il ne s’est que trop rarement faufilé dans la surface adverse, avec un Matías Cóccaro inefficace en pointe, encore une fois.

« C’est une vraie déception à ce niveau-là, a déclaré Courtois à propos de la maigre création offensive de son équipe. […] Clairement, on voudrait créer plus de chances que ça. »

Facundo Torres a fait 2-0 à la 37e. Trois minutes plus tard, une contre-attaque rapide a mené Ramiro Enrique à prendre un bon tir pour le 3-0.

PHOTO NATHAN RAY SEEBECK/USA TODAY SPORTS, REUTERS CON Facundo Torres (à gauche) et Joaquín Sosa (à droite)

Waterman a été le principal coupable sur cette troisième action décisive. C’est lui qui remet mollement vers l’arrière, alors que son club est en position d’attaquer dans le tiers offensif, permettant ainsi à Orlando de partir en trombe de l’autre côté.

Pour l’international canadien, ces pertes de possession en zone offensive sont « le plus gros défaut » de l’équipe cette saison.

« Quand on perd le ballon, on est juste trop ouverts. […] C’est quelque chose sur laquelle on doit s’améliorer, moi y compris. Je dois organiser les coéquipiers devant moi pour que ça ne se produise pas si facilement. »

Des Lions affamés

Au retour de la pause, Courtois a voulu forcer les choses, et il n’avait plus le choix. Son triple changement a fait entrer Josef Martínez, Ariel Lassiter et Tom Pearce sur la pelouse – lui et Dawid Bugaj ont joué leurs premières minutes avec Montréal.

Le CFM a continué de manquer de cohésion, de connexion. Et s’est encore fait prendre contre un Orlando tout en réussite en contre. À la 57e, Martín Ojeda a fait passer le ballon entre les jambes d’un Breza dépassé pour porter la marque à 4-0.

PHOTO NATHAN RAY SEEBECK/USA TODAY SPORTS, REUTERS Martín Ojeda

Cette déconfiture montréalaise n’est pas que de sa faute : attribuons du mérite à ces Lions, affamés de la première à la dernière minute.

Ils n’ont laissé que des miettes au CFM. Des miettes que seul Martínez a su déguster chez les siens. Un joli tir de son éternel pied gauche a permis de faire 4-1 à la 68e. Pour sauver l’honneur et, peut-être, l’éventuel différentiel de buts.

Trois minutes plus tard, le tir de penalty de Martínez, gagné par Lassiter, trouvait les gants de Pedro Gallese. Quand rien n’y fait.

Montréal accueillera maintenant l’Atlético de San Luis au stade Saputo, mardi prochain. Il n’aura pas le choix d’amener son sentiment d’urgence s’il veut poursuivre l’aventure de la Leagues Cup. Une victoire, ou bien c’est fini.

Sinon, il aura une longue pause devant lui, jusqu’au 24 août, pour repenser à ses péchés.