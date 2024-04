Trois nouveaux règlements seront introduits samedi dans la MLS et appliqués par les officiels sur le terrain.

Il y aura du nouveau en MLS en fin de semaine. Trois nouveaux règlements seront introduits et appliqués par les officiels sur le terrain, notamment dans le but de réduire la perte de temps. Quels sont-ils ? Tour d’horizon.

Annonce publique des décisions arbitrales

C’est l’élément nouveau qui devrait être le plus remarqué, même s’il ne change rien au jeu en soi : à compter de samedi, les officiels devront annoncer les décisions des assistants vidéo (la fameuse VAR) publiquement à la foule et aux téléspectateurs, lorsqu’on a besoin de se fier à la reprise.

Le format devrait ressembler à ceci : « Après révision du jeu, le numéro 3 de Montréal a étendu le bras à l’écart de son corps, ce qui a bloqué le ballon. Il s’agit d’une infraction de la main. La décision définitive est… »

Pour les partisans de sports nord-américains, cette façon de faire n’est ni nouvelle ni surprenante, mais le soccer a longtemps été réticent à modifier ce type de conventions. La foule d’un stade de foot a ses particularités : il sera intéressant de constater à quel point elle aura un effet sur les décisions arbitrales, maintenant que les officiels devront lui rendre des comptes dans l’immédiat.

Substitutions chronométrées

Dans le but de réduire la perte de temps et les stratagèmes qui ont un impact sur l’intégrité du jeu, la MLS ajoute le concept de substitution chronométrée.

En gros, à partir du moment où le panneau indiquant les numéros des joueurs sortant et entrant est affiché par l’officiel sur les lignes de côté, le substitué a 10 secondes pour quitter le terrain, peu importe de quel endroit. S’il dépasse les 10 secondes, son remplaçant doit attendre 60 secondes avant de fouler la pelouse. Ce qui veut donc dire que l’équipe joue à 10 contre 11 pendant une minute.

Cette règle a été testée en MLS Next Pro en 2023. Résultat : 99,7 % des substitutions ont été effectuées en 10 secondes ou moins. Il n’y a eu que 10 violations sur 3245 changements.

Le chrono est géré par l’officiel central. On lui demande d’agir à sa discrétion, avec du gros bon sens. Par exemple, si le changement se fait en 11 secondes, ce sera à lui de prendre la décision d’appliquer la règle, dans le contexte du match.

Traitement des blessés hors du terrain

Dans le même but d’éviter la perte de temps, mais aussi pour assurer une meilleure sécurité aux joueurs, on instaure dès samedi le règlement du traitement médical hors du terrain.

Un joueur potentiellement blessé aura donc 15 secondes pour indiquer à l’arbitre s’il a besoin de traitements. Si c’est le cas, l’officiel va faire signe à l’équipe médicale de venir évaluer le joueur. S’il doit recevoir plus de soins, il sera amené hors des lignes de côté et sera à l’écart pour un minimum de deux minutes, ce qui permettra au jeu de reprendre rapidement. On calcule les deux minutes à partir du moment où le ballon est remis en jeu.

On estime que cette innovation aide le joueur blessé à recevoir les soins dont il a besoin dans un environnement où il y a moins de pression. Ce sont les constats qui ont été faits après plus de 500 matchs depuis 2022 en MLS Next Pro.

Il y a des exceptions, comme les blessures à la tête chez les gardiens, des problèmes cardiaques ou des fautes entraînant des cartons rouges ou jaunes.

Pourquoi maintenant ?

La saison 2024 de la MLS s’est mise en branle il y a déjà près de deux mois, et chaque équipe a déjà joué de sept à neuf matchs… alors pourquoi instaurer ces règlements maintenant ?

C’est bien simple : les officiels de la MLS étaient en grève au début de la saison. On ne pouvait donc pas implanter de nouveaux règlements avec des arbitres de remplacement. Le conflit de travail s’est finalement résorbé il y a un mois, et nous voilà maintenant avec ces nouveaux règlements promis avant le début de la saison.

Partisans du CF Montréal, vous aurez peut-être remarqué, la semaine dernière au stade Saputo, que le tableau aux deux extrémités de l’enceinte a affiché le temps additionnel ajouté aux deux mi-temps. C’est qu’au lieu de s’arrêter à la 45e et la 90e minute comme par le passé, on laisse maintenant le chrono rouler jusqu’à la fin du temps additionnel et au dernier sifflet de l’arbitre. Une nouveauté de la saison 2024 déjà instaurée dès le début de la campagne.

On a aussi ajouté le « principe d’équité pour le retour au jeu », soit un protocole qui permet à deux joueurs subissant une blessure à la tête au même moment de réintégrer le match en même temps.

La ligue dit aussi « fortement considérer » l’implantation d’une technologie de ligne de but, mais n’a pas encore fait le choix de « différentes options » s’offrant à elle.