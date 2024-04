(Schaffhouse) Le Canadien Brad Gushue a prolongé à quatre matchs sa séquence de succès grâce à une autre journée de deux victoires au Championnat mondial de curling masculin, mercredi.

La Presse Canadienne

Lors de la séance matinale, Gushue a disposé du Hollandais Wouter Gösgens 7-4. En soirée, il a pris la mesure du Sud-Coréen Jongduk Park 7-4.

Gushue et ses coéquipiers Mark Nichols, E. J. Harnden et Geoff Walker ont porté leur fiche cumulative à 7-1 et sont demeurés au deuxième rang du classement.

Le Suédois Niklas Edin (8-0) occupe le premier échelon après 14 séances de jeu, à la suite de la victoire de son quatuor, 8-5, contre l’équipe de l’Allemand Marc Muskatewitz.

L’Écosse et la Suisse suivent avec des dossiers identiques de 6-2, tandis que l’Allemagne affiche un dossier de 6-3.

Le volet en rotation se poursuivra jusqu’à vendredi. Les formations occupant les six premières positions participeront au volet éliminatoire.

Les équipes occupant les deux premières places à l’issue de la ronde préliminaire accéderont directement aux demi-finales. Les quatre autres participeront à des duels de qualification. Les matchs pour les médailles doivent avoir lieu dimanche.

Lors de son premier match de la journée, Gushue a inscrit deux points au premier bout et a réussi un vol d’un point au deuxième pour rapidement prendre les commandes du match, sans jamais être inquiété par la suite.

Il a ajouté un point au sixième bout, deux autres au huitième et un dernier au 10e pour s’adjuger la victoire.

« Je crois qu’à partir du moment où nous avons pris les devants par trois points, et en sachant très bien que les conditions de jeu allaient se détériorer, nous devions garder les choses simples et nous assurer de leur compliquer la tâche », a expliqué Gushue.

Face à la Corée du Sud, le Canada a entamé le match avec vigueur, mais a concédé deux points au quatrième bout.

À mi-chemin de l’affrontement, le Canada menait 4-3 et Park a raté une double sortie au sixième bout qui a aidé le quatuor canadien à aller chercher deux points.

Les Sud-Coréens ont concédé la victoire à la suite de la première pierre de leur skip lors de la 10e manche.