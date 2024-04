(Schaffhouse) La séquence victorieuse de Brad Gushue s’est arrêtée à cinq après que le Canada eut subi une défaite de 6-5 contre la Suède, jeudi, au Championnat du monde de curling masculin.

La Presse Canadienne

Avec ce revers, Gushue et ses coéquipiers Mark Nichols, E. J. Harnden et Geoff Walker affichent un dossier de 8-2 et occupent le deuxième rang du classement, avec l’Écosse.

Les Écossais présentent aussi une fiche de 8-2, mais le Canada a défait le quatuor du skip Bruce Mouat plus tôt durant le tournoi et détient donc le bris d’égalité.

La Suède, dont le skip est Niklas Edin, présente une fiche de 10-0, après sa victoire contre le Canada et une autre de 6-4 contre les États-Unis (5-5), lors de la séance matinale.

Face au quatuor canadien, la Suède a pris une avance de 3-0 au deuxième bout. Les Canadiens ont riposté avec un point au bout suivant et ont eu une opportunité de réaliser un vol lors de la quatrième manche.

Toutefois, Edin a logé sa dernière pierre directement sur le bouton pour procurer un point à la Suède alors que le Canada était en bonne position pour inscrire deux points.

« La deuxième manche a été terrible, nous n’avons pas réussi de lancers et nous leur avons donné trois points, puis essayer de remonter la pente sur cette surface n’est pas facile », a déclaré Gushue.

« Niklas effectuait des coups faciles, et nous jouions des coups ardus sur une glace très gelée, donc c’était difficile à faire. C’est malheureux que la glace ait été aussi difficile, mais nous ne pouvons pas nous permettre de donner trois points d’avance. »

La Suède a porté son avance à 6-2 au huitième bout, et le Canada a répliqué avec deux points en neuvième manche et un autre au 10e bout.

« Les coups en douceur étaient incroyablement difficiles. Nik a réussi un coup incroyable au quatrième. Réaliser un aussi bon lancer en finesse sur ce genre de glace est spectaculaire. Je pensais qu’on s’était donné une chance, et on s’est battu jusqu’au bout et on l’a forcé à lancer contre trois de nos pierres. Nous avons marqué deux points au neuvième bout et nous avons donné tout ce que nous pouvions, mais c’était la meilleure équipe aujourd’hui », a analysé Gushue.

Plus tôt jeudi, Gushue avait vaincu le Norvégien Magnus Ramsfjell 7-4 pour s’adjuger une place en vue du volet éliminatoire du tournoi.

Le Canada menait 4-2 après quatre bouts, après avoir inscrit deux points aux deuxième et quatrième bouts, et il a ajouté un point aux sixième, septième et neuvième bouts.

La phase préliminaire se poursuivra jusqu’à vendredi soir. Le Canada complétera cette étape avec des duels contre le Japon et la Suisse.

Les six premiers quatuors au classement de la phase préliminaire accéderont aux éliminatoires, et les deux premiers obtiendront automatiquement leur place en demi-finales. La petite finale et la finale seront présentées dimanche.

« Nous voulons accéder à ces demi-finales », a reconnu Nichols. « Vous voulez éviter ce match de qualification. Nous y avons pris part l’an dernier, et la pression est forte parce que quand vous y participez, vous savez que vous allez affronter une équipe coriace. Ce serait bien de faire un pas vers l’avant, mais nous avons encore du travail à faire. »

Gushue a remporté le titre mondial en 2017 à Edmonton, mais il a ensuite dû se contenter de trois médailles d’argent, dont celle acquise l’an dernier à Ottawa.