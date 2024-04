Championnats du monde de sauts Alexandre Duchaine, Miha Fontaine et Alexandra Montminy médaillés d’or par équipe

(Montréal) Alexandre Duchaine et Miha Fontaine avaient réussi le doublé la veille à l’épreuve individuelle et ils ont récidivé vendredi aux Championnats du monde de sauts à Chiesa in Valmalenco, en Italie, où ils ont remporté la médaille d’or au concours par équipe en compagnie d’Alexandra Montminy.