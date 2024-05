Shady ElNahas et Zelym Kotsoiev

En quatre participations aux Championnats du monde seniors, Shady ElNahas n’avait jamais été en mesure de monter sur le podium. C’est maintenant chose faite. L’Ontarien a mis la main sur la médaille d’argent des moins de 100 kg jeudi, à Abou Dabi, aux Émirats arabes unis.

Sportcom

« Honnêtement, je peux enfin respirer. Je suis heureux et fier de finalement gagner une médaille aux Championnats du monde, mais pas complètement satisfait, a indiqué Shady ElNahas. Je veux l’or et je vais travailler avec mon entraîneur Antoine (Valois-Fortier) pour atteindre le but ultime, soit l’or aux Jeux olympiques. »

Opposé à l’Azéri Zelym Kotsoiev en grande finale, le Canadien a dû composer avec les vives attaques de son adversaire dès le départ. Kotsoiev a d’ailleurs réussi à marquer un waza-ari après une minute. ElNahas a redoublé d’ardeur pour tenter de reprendre le contrôle du combat, mais son adversaire, champion du monde junior en 2017, a eu réponse à tout.

Le médaillé d’argent a signé quatre victoires avant de se mesurer à Kotsoiev jeudi. Il avait eu raison de l’Autrichien Aaron Fara, du Bahreïnien Zelimkhan Bashaev ainsi que du Japonais et éventuel médaillé de bronze, Dota Arai.

En demi-finale, Shady ElNahas avait rendez-vous avec son compatriote Kyle Reyes, dans un combat qui a eu recours à une prolongation. Reyes a été pénalisé à trois reprises, ce qui a propulsé ElNahas vers le duel ultime.

De son côté, Kyle Reyes était opposé à l’Espagnol Nikoloz Sherazadishvili dans son combat pour une médaille de bronze. Les deux judokas ont été nez à nez durant la majeure partie de ce duel qui s’est transporté en prolongation.

Comme ce fut le cas en demi-finale, Reyes a reçu une troisième pénalité et il a dû concéder la victoire à Sherazadishvili. Sa cinquième place du jour représente le deuxième meilleur résultat de sa carrière aux mondiaux, lui qui avait terminé sur la deuxième marche du podium en 2022, à Tachkent, en Ouzbékistan.

En début de journée, Reyes avait vaincu coup sur coup le Croate Zlatko Kumric, le Néerlandais Simeon Catharina ainsi que Dzhakhongir Madzhidov, du Tadjikistan.

De son côté, Ana Laura Portuondo Isasi (+78 kg) participait à ses premiers Championnats du monde depuis 2017. Malheureusement, la Québécoise a été limitée à un seul combat à Abou Dabi, s’inclinant d’entrée de jeu face à l’Indienne Tulika Maan.

Le Canada quitte donc les Émirats arabes unis avec une récolte de trois médailles à ces Championnats du monde. Deux d’argent, remportées par Shady ElNahas et Christa Deguchi, ainsi qu’une de bronze, obtenue par Jessica Klimkait.