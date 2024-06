À son insu, lorsqu’il protégeait le 0-0 du CF Montréal contre le Real Salt Lake au stade Saputo, le mois à venir de Joel Waterman était en train de changer.

Sans le savoir, il avait été rappelé par Jesse Marsch, le sélectionneur du Canada. Ce qui voulait donc dire qu’il était finalement invité à participer à la Copa América avec l’unifolié.

Mais Waterman n’en avait aucune idée pendant la rencontre, trop occupé qu’il était à protéger la zone montréalaise des attaquants de la deuxième meilleure offensive de la MLS.

C’est à son retour dans le vestiaire qu’il a appris la nouvelle. Pendant un discours de Laurent Courtois, au cours duquel l’entraîneur a salué le retour au jeu de plusieurs blessés, la naissance du garçon de Victor Wanayama (autre information révélée à tous par le défenseur samedi), les joueurs et Waterman ont appris qu’il allait rejoindre son équipe nationale dès dimanche, à Atlanta.

C’était donc ça, les cris que nous entendions de la salle de conférence. Quelques minutes plus tard, le joueur lui-même a tout déballé devant les médias.

« J’ai entendu qu’il se passait peut-être quelque chose aujourd’hui, mais je n’étais pas certain, évoque Waterman, tout sourire pendant son allocution. Alors j’ai laissé ça aller, puis j’ai eu la confirmation. C’est bon de savoir que mon travail a été remarqué, et que j’étais le prochain sur la liste. Je suis toujours reconnaissant d’avoir la chance de représenter mon pays. »

Marsch lui a également envoyé un message, confirmant directement la chose.

« Ça fait du bien ! Je pense qu’ils ne voulaient pas me le dire avant la rencontre, au cas où je sois trop excité. »

Pas mal, quand même, d’apprendre à quelques jours d’avis qu’on s’en va affronter Lionel Messi et l’Argentine à Atlanta, le 20 juin prochain. Il rejoint du même coup ses coéquipiers montréalais Mathieu Choinière et Samuel Piette, déjà au camp et donc absent du match de samedi.

Selon le journaliste Ben Steiner, Waterman remplace Junior Hoilett dans les 26 joueurs de l’effectif. L’attaquant se serait blessé à l’entraînement aujourd’hui.

Lorsque nous avons rencontré Jesse Marsch à Bordeaux la semaine dernière, nous lui avons demandé si Sirois – qui, lui, reste à Montréal – et Waterman étaient loin de l’équipe nationale. L’entraîneur nous avait répondu que le mois de mai catastrophique du CFM avait été la cause de leur exclusion initiale, après leurs rappels du mois de mars. Mais que les récentes performances des deux joueurs étaient prometteuses. Voilà qui confirme qu’il ne s’agissait pas de paroles en l’air.

« On avait eu une bonne conversation, confirme le défenseur. Je comprends que tu ne peux pas choisir tout le monde. […] Ce n’était pas la première fois que je recevais un “non” dans ma carrière. Je le ramène toujours à l’entraînement, parce que ça revient à ce que je démontre sur le terrain. Alors d’avoir cette chance, c’est une bénédiction, et j’en suis reconnaissant. »