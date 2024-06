Et Jonathan Sirois qui se lève.

Dans une soirée difficile au bureau, le CF Montréal doit dire merci à son gardien. Le Québécois a été impérial face à la féroce attaque du Real Salt Lake au stade Saputo, samedi soir, et a permis à son club de limiter la meilleure équipe de l’Ouest à un match nul de 0-0.

Le Bleu-blanc-noir a été très faible balle au pied. Et bien que le retour des nombreux blessés, dont Matías Cóccaro, a permis de changer l’allure du match en deuxième demie, son manque de réussite avec le cuir, en général, a été flagrant.

Par chance, de l’autre côté, le geôlier a connu peut-être sa meilleure soirée de la saison. Saison au cours de laquelle il n’avait pas encore atteint le niveau de sa campagne 2023.

Il s’est dressé comme un mur sur pas moins de six grandes occasions des hommes de l’Utah.

Il y a eu ses deux belles parades coup sur coup, à la 24e, avec un second tir à bout portant. Son bon bloc à la 70e, devant le meilleur marqueur de la MLS, Cristian « Chicho » Arango (16 buts). Ses réussites, à la 77e et 79e, qui sont venus consolider sa très belle prestation.

Son club en avait bien besoin. Ça a été plus concluant avec les entrées respectives de Cóccaro, Kwadwo Opoku et Mason Toye, à partir de la 61e. Ce qu’il a manqué au CFM, l’Uruguayen. Absent depuis la mi-avril – il a raté 11 matchs, toutes compétitions confondues – il a démontré dès son retour toute sa volonté, sa fougue. Peut-être même trop : il a reçu un carton jaune deux minutes plus tard, après avoir trop argumenté devant l’officiel. Autant Opoku que Toye ont eu leurs occasions, mais ont été stoppés par la défensive de RSL, et par leur propre malchance.

PHOTO GRAHAM HUGHES, LA PRESSE CANADIENNE Dominik Yankov (8) est surveillé par Emeka Eneli (14)

En première mi-temps, on a rapidement compris pourquoi le Real Salt Lake trône au sommet de l’Ouest. Il a habilement fait rouler le cuir pendant toute la période.

De l’autre côté, Montréal a eu ses occasions, dont la plus belle est venue du pied de Iankov à la 17e. Bien servi par Duke et Sosa, le milieu n’a pu qu’envoyer le ballon dans les bras du gardien Zac MacMath.

Du reste, Montréal a joué dans cette mi-temps avec une fébrilité dangereuse en possession, un Victor Wanyama dépassé au milieu, et une certaine inefficacité dans la surface adverse.

S’il est moins décimé par les blessures aujourd’hui, trois des piliers du Bleu-blanc-noir sont absents en raison de leurs affectations en équipes nationales. Ariel Lassiter (Costa Rica), Samuel Piette et Mathieu Choinière (Canada) sont à la Copa América pour les prochaines semaines.

Les hommes de Laurent Courtois reprennent le collier mercredi prochain, face aux Red Bulls de New York, au stade Saputo.