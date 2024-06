Avant samedi soir, les Panthers avaient une avance de 3-0 dans cette finale de la coupe Stanley, et c’était, en partie, parce que les Oilers d’Edmonton dormaient au gaz et ne faisaient rien de bon en attaque.

Samedi soir, on a peut-être vu les vrais Oilers. Peut-être.

Ces Oilers, qui n’avaient obtenu que quatre buts lors des trois premiers matchs de la finale, ont décidé cette fois de jouer au hockey, de jouer leur hockey à eux, et de faire ce qu’ils sont censés faire, c’est-à-dire marquer des buts.

La marque finale : Oilers 8, Panthers 1.

Cette fois, en ce soir de match numéro quatre à Edmonton, les Oilers ont obtenu une victoire sans appel, et leurs partisans diront qu’il était temps, eux qui ne sont pas habitués aux sécheresses offensives.

Allons-y tout de suite avec le bout important : le gardien Sergei Bobrovsky, à qui plusieurs experts voulaient déjà offrir le Conn-Smythe avant même que le match ne commence samedi, a été sorti du match lors de la deuxième période, après avoir accordé 5 buts sur seulement 16 tirs, de loin sa pire performance depuis le début de la finale.

PHOTO JEFF MCINTOSH, LA PRESSE CANADIENNE Le gardien Sergei Bobrovsky a été chassé du match en deuxième période.

Autre bout important, cette fois dans la catégorie des « meilleurs qui doivent être les meilleurs » : Connor McDavid, a marqué, pour la première fois depuis le début de cette finale, et puis aussi, il a ajouté trois aides, pour ainsi s’offrir ainsi une très belle soirée de quatre points. Les Oilers ne peuvent rêver à rien sans leur capitaine et sans ce genre de soirée.

Maintenant, la très grande question pour les Oilers : est-ce que ce sera possible de refaire la même chose, ou en tout cas quelque chose de similaire, le temps de trois autres matchs ?

On le sait, et on l’a d’ailleurs répété au moins 150 fois, un seul club a réussi à remonter un retard de 0-3 en finale de la coupe Stanley, soit les Maple Leafs de Toronto, qui ont réussi le coup… en 1942. Ce n’est probablement pas un exemple à suivre parce que ça fait plus de 80 ans, mais les Oilers en sont là, à espérer, parce que ce samedi soir leur donne au moins ça : l’occasion d’espérer.

PHOTO PERRY NELSON, USA TODAY SPORTS Connor McDavid a récolté quatre points dans la victoire.

Les Panthers, eux, ont maintenant le luxe de retourner à la maison, si la pluie ne submerge pas la Floride en entier, et cela n’est pas un simple détail, parce que les Oilers n’ont pas gagné une seule fois en Floride depuis le début de cette finale. On présume que Paul Maurice, avec son calme légendaire, va rappeler à ses gars qu’ils sont encore en très bonne position.

Pendant que Bobrovsky va penser à tout ça, Stuart Skinner, le gardien de 2,6 millions de dollars, va sans doute se sentir un peu plus en confiance, lui qui a connu un solide samedi soir en repoussant 32 tirs, dans ce qui a été sa meilleure performance depuis le début de cette finale.

Alors voilà.

Pour les Oilers, si ce samedi soir aura servi à quelque chose, à part la victoire bien sûr, il aura servi à faire la preuve qu’il est possible de forcer les Panthers à jouer un style de jeu qu’ils ne veulent pas. Pour la première fois depuis le début de cette finale, ce sont les Oilers, et non les Panthers, qui ont imposé le rythme.

Maintenant, le défi des Oilers consiste à refaire la même affaire pendant encore trois soirs, au moins. Ce ne sera pas si simple.