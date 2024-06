PHOTO FRANK FRANKLIN II, ASSOCIATED PRESS

(Pinehurst) Amorçant la journée à neuf coups de la tête, Collin Morikawa croyait devoir au moins jouer la normale pour avoir une chance de remporter l’Omnium des États-Unis.

Associated Press

Il a fait plus que sa part avec une ronde sans boguey et un 66 (-4), le meilleur pointage du jour.

Toutefois, il ne s’attendait pas à ce que Bryson DeChambeau fasse presque aussi bien, avec un 67 (-3). Cela a laissé Morikawa sept coups derrière, avec une ronde à disputer.

DeChambeau est le meneur à sept coups sous la normale.

Le puissant cogneur a réussi huit coups de départ de 340 verges ou plus, en route vers un pointage lui donnant trois coups d’avance en tête.

PHOTO KATIE GOODALE, USA TODAY SPORTS Bryson DeChambeau

DeChambeau a remporté la compétition en 2020, et il s’est classé deuxième au Championnat de la PGA le mois dernier.

Rory McIlroy (69), Matthieu Pavon (69) et Patrick Cantlay (70) ont trois coups de retard sur le meneur.

Ludvig Åberg amorçait la ronde avec un coup d’avance au sommet du tableau, mais il a été victime d’un triple boguey, au 13e trou, pour terminer la journée avec une carte de 73 (+3). Il accuse cinq coups de retard sur DeChambeau, tout comme le Japonais Hideki Matsuyama (70).

PHOTO FRANK FRANKLIN II, ASSOCIATED PRESS Ludvig Åberg

Morikawa y croit encore

Morikawa, qui pointe désormais à égalité à la normale au cumulatif, partage la neuvième place avec son compatriote américain Tom Kim et le Canadien Corey Conners (71).

S’il espère gagner ce dimanche, Morikawa aura besoin du type de magie qu’a créée Arnold Palmer quand il a gagné cet Omnium pour la première fois, en 1960. Palmer était alors à sept coups de Mike Souchak après 54 trous. Il a toutefois inscrit un oiselet sur six de ses sept premiers trous en dernière ronde, battant l’amateur Jack Nicklaus par deux coups. Il s’agit de la plus grande remontée en 124 ans d’histoire du tournoi. Ce jour-là, Palmer a joué 65 et Souchak 75.

« Si je joue comme aujourd’hui [samedi], qui sait ce qui peut arriver », a dit Morikawa, vainqueur au Championnat de la PGA, en 2020, et à l’Omnium britannique, en 2021.

À l’Omnium des États-Unis, Morikawa a fini deux fois dans le top 5 lors des trois dernières éditions.

Samedi, son quatrième oiselet de la journée est survenu sur le dernier trou.

« J’ai réussi les roulés dont j’avais besoin, a dit Morikawa. Je n’ai pas gaspillé de coups près des fanions. J’ai été très constant. »

Après une carte de 74 vendredi, Morikawa a étudié des vidéos et a réalisé qu’il devait ralentir les choses.

« Pour moi, chaque fois que ça va vite, ça tourne mal, a relaté Morikawa. J’ai essayé d’être un peu plus patient et d’exécuter le mieux que je peux. »

Âgé de 27 ans, Morikawa a eu la chance de remporter son troisième tournoi majeur au Tournoi des Maîtres, en avril. Il était à un coup de Scheffler et dans le groupe final, avant de terminer à égalité au troisième rang.

Les autres Canadiens en lice Taylor Pendrith (70) et Adam Svensson (74) pointent respectivement au 12e et au 47e rang.

