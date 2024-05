(Montréal) Catherine Beauchemin-Pinard a conclu son parcours chez les moins de 63 kg aux Championnats du monde de judo en cinquième place, mardi, à Abou Dabi, aux Émirats arabes unis. La numéro un mondiale de la catégorie a fini au pied du podium à la suite de sa défaite par waza-ari contre Laura Fazliu, du Kosovo, dans une des deux finales pour le bronze.

communique@sportcom.ca Sportcom

Dans un combat énergique et serré, Beauchemin-Pinard n’a pas été en mesure de percer la garde hermétique de son adversaire qui a eu le meilleur sur elle en limitant ses attaques.

« J’ai de la matière à travailler d’ici les Jeux olympiques, ce qui est une bonne chose. Oui, j’ai une certaine déception, car je voulais finir sur le podium, mais je ne pense pas que cette cinquième place va miner mon moral », a expliqué Beauchemin-Pinard en entrevue.

À la mi-combat, la Canadienne a fait une attaque contre Fazliu qui a réussi à la retourner et ensuite la faire tomber sur le côté, ce qui lui a permis d’inscrire un waza-ari. La vice-championne du monde 2022 a écopé d’une deuxième pénalité avec moins d’une minute à faire et la Kosovare a ensuite joué le chrono pour écouler le temps.

« Avant que le point ne soit marqué, j’y croyais, j’attaquais bien et je n’ai pas fait beaucoup d’erreurs. L’attaque où elle m’a contrée, c’était la bonne à faire, mais il me manquait peut-être un peu de poussée sur l’épaule. Il me manquait aussi un peu de précision et de détails dans l’exécution. Elle a été assez vite et bonne pour se tourner rapidement », a poursuivi Beauchemin-Pinard.

En quarts de finale, la Montréalaise avait eu raison par waza-ari de la championne olympique en titre et championne du monde 2023, la Française Clarisse Agbegnenou, qui a été l’autre athlète à fouler la troisième marche du podium.

« Je n’avais pas encore eu de victoire (en cinq affrontements) contre Clarisse, alors c’est un bon coup de ma journée et je suis contente de ce combat. Après ça, je me voyais aller jusqu’en finale pour l’or, mais la fatigue accumulée m’a tiré du jus. »

En demi-finale, Beauchemin-Pinard a été défaite par la future médaillée d’or, la Néerlandaise de 21 ans, Joanne Van Lieshout, qui a disposé de la Polonaise Angelika Szymanska en grande finale. Plus tôt, la Québécoise avait défait la Tchèque Renata Zachova et la Portugaise Barbara Timo.

L’entraîneur canadien Antoine Valois-Fortier avait déjà commencé à tirer des leçons de cette journée.

« Je vais appeler ça un tour de pratique parfait. Elle avait des adversaires de très haut niveau dès les premiers combats et elle a enchaîné trois super victoires, dont la plus importante contre la Française. C’est une étape mentale importante qu’elle vient de franchir. »

L’athlète de 29 ans est pressentie pour représenter le Canada aux Jeux olympiques pour la troisième fois de sa carrière après des présences à Rio et Tokyo. Elle avait d’ailleurs été médaillée de bronze dans la capitale japonaise. Le tournoi olympique des moins de 63 kg aura lieu dans dix semaines, jour pour jour, a précisé l’athlète.

« J’ai assez de temps pour gérer ces défaites-là. Je ne suis pas sur le podium comme je le voulais, mais il y a du bon à tirer de cette journée », a-t-elle conclu.

Dans le tableau masculin des moins de 81 kg, François Gauthier-Drapeau n’a pas obtenu de classement en raison de sa fiche de 2-1.

L’athlète de 26 ans a amorcé sa journée avec une victoire par ippon contre le Chilien Jorge Perez. Il a ensuite servi la même médecine au Grec Athanasios Mylonelis en ronde des 32 pour ensuite voir son parcours prendre fin par ippon contre le Russe et vice-champion du monde junior 2019, David Karapetyan.

« François a fait deux bonnes premières victoires et il a dominé ses combats en l’emportant aux pénalités. Ensuite, contre le Russe, c’était face à un gaucher qui a un style qui lui donne beaucoup de difficulté », a reconnu Valois-Fortier à propos de son protégé qui s’était classé cinquième aux mondiaux l’an dernier, à Doha.

« Ç’a été un combat difficile pour François et ce sera à nous de faire les ajustements pour la suite. Il n’y a aucun doute pour moi que François fait partie de l’élite. Maintenant, il faut aligner toutes les choses au jour J. »

Louis Krieber-Gagnon (-90 kg) sera le seul Canadien en action mercredi aux Championnats du monde.