Comme Ken Jennings en 2004, les Alouettes ne connaissent plus la défaite. Les hommes de Jason Maas ont étouffé les Elks, vendredi à Edmonton, pour signer un gain de 23-20.

Les Alouettes portent ainsi leur fiche à 2-0 en cette jeune saison. En ajoutant les cinq victoires pour conclure le calendrier 2023, de même que les trois gains en matchs éliminatoires, les Montréalais ont maintenant remporté leurs 10 dernières sorties. Les sept victoires de suite, en saison, sont une première depuis 2006.

Contrairement aux Alouettes des années 2000, de véritables machines offensives, les succès de l’édition reposent davantage sur une unité défensive étanche. Dans ces 10 gains, l’équipe n’a jamais accordé plus de 24 points, et c’était en finale face aux puissants Blue Bombers.

Encore vendredi, les champions en titre ont bénéficié du concours de leur unité défensive, qui a provoqué trois revirements tout en limitant les longs jeux - au sens sportif, pas musical - accordés aux Elks.

Les revirements, d’abord. Les demis défensifs Nafees Lyon et Kabion Ento ont chacun réussi une interception. Celle d’Ento est venue particulièrement à point, car il se trouvait à deux pas de la zone des buts lorsqu’il a volé le ballon lancé par McLeod Bethel-Thompson.

PHOTO JASON FRANSON, LA PRESSE CANADIENNE Le demi de coin Bryce Cosby (30), des Alouettes, freine les élans du receveur Hergy Mayala en début de rencontre.

L’autre revirement des Elks est survenu sur un troisième essai raté. De telles séquences se retrouvent rarement dans les jeux de la semaine, mais la façon dont le plaqueur Mustafa Johnson a traversé le front offensif pour réussir le plaqué décisif valait bien une partie du prix d’entrée.

Du reste, la pression du front défensif a précipité quelques mauvaises décisions des hommes en vert et jaune. Résultat : Edmonton n’a réussi que deux jeux de plus de 20 verges, et aucun de plus de 30 verges. Mettez de côté tout proverbe glorifiant l’importance des petites victoires dans la vie ; la formation albertaine aurait eu besoin d’un ou deux de ces longs gains qui font damner l’adversaire.

Parlant de joueurs défensifs, le Québécois Geoffrey Cantin-Arku, premier choix des Alouettes au dernier repêchage, a pu se faire valoir en obtenant des répétitions au sein de l’unité défensive. C’est toutefois sur les unités spéciales qu’il a réussi un jeu clé. En toute fin de match, Boris Bédé a tenté un botté court. Bien qu’on lui donne 10 sur 10 pour la dextérité de ses pieds, la manœuvre du botteur des Elks a échoué ; le Français a botté le ballon sur Cantin-Arku, qui a recouvré l’objet et ainsi fermé les livres pour les vainqueurs.

Pendant ce temps, le quart Cody Fajardo a géré le risque avec tact pour générer suffisamment d’attaque pour la victoire. Il a conclu sa soirée avec 20 passes réussies sur 30, pour des gains de 269 verges et deux touchés. Mais surtout, il a évité toute forme de revirement et a réellement lancé une seule passe dangereuse -l’interception a tout juste été évitée. Fajardo a en outre réparti l’action, ciblant ses quatre principaux receveurs au moins cinq fois chacun.

PHOTO PERRY NELSON, USA TODAY SPORTS Le quart-arrière des Alouettes Cody Fajardo

Correctifs

Cela dit, après seulement deux matchs, la tenue des Alouettes demeure perfectible, surtout après un gain à l’arraché contre un des maillons faibles de la LCF.

D’abord, à quoi bon réussir des revirements si on est incapables de tourner le fer dans la plaie en enchaînant avec des points ? Montréal a donc été incapable d’ajouter à son avance après les deux premiers revirements. La troisième fois a été la bonne, quand Walter Fletcher a gambadé sur 39 verges jusqu’à la zone des buts en fin de match. Mais le bilan des courses -7 points sur 3 revirements-sera insuffisant contre des rivaux mieux outillés.

Ensuite, l’indiscipline constituera un autre chantier. Avec 9 pénalités pour 75 verges, l’ancienne équipe de Pat Woodcock a doublé les Elks, punis 4 fois pour 37 verges. On devine que les pénalités encaissées après le sifflet, comme celle du demi défensif Dionté Ruffin après le premier touché des Elks, n’ont rien de bien impressionnant pour un entraîneur.

Il reste donc bel et bien du rodage à faire pour cette édition 2024 des Alouettes, ce qui est bien tant mieux dans un sens, car qu’auraient fait les pauvres entraîneurs du reste de leur année avec un club réglé au quart de tour dès la semaine 2 ?

Les Alouettes renoueront maintenant avec leurs partisans jeudi prochain, face à Ottawa, et en profiteront pour dévoiler leur bannière de champions de la Coupe Grey. Le calendrier prévoyant un premier match à domicile lors de la semaine 3, pour les champions en titre, n’était pas exactement idéal sur papier. Mais avec leur début de saison parfait, les Alouettes ont à tout le moins maintenu leur erre d’aller de 2023.