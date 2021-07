(Tokyo) La Québécoise Amélie Kretz a terminé au 15e échelon de l’épreuve de triathlon féminin aux Jeux de Tokyo, mardi, tandis que Flora Duffy, des Bermudes, a écrit l’histoire pour son pays en remportant l’or.

La Presse Canadienne

L’autre Canadienne à avoir pris le départ, l’Ontarienne Joanna Brown, a abandonné durant la portion de course.

Il s’agit d’une amélioration notable pour Kretz par rapport à son résultat des Jeux de Rio de Janeiro, en 2016, alors qu’elle avait terminé 34e. Il s’agissait à ce moment de sa première participation aux Jeux olympiques.

La 15e place de Kretz est aussi la meilleure performance d’une triathlonienne canadienne aux Jeux olympiques.

L’athlète de 28 ans née à Sainte-Thérèse a remonté le peloton au fil de l’épreuve, malgré la pluie qui s’est abattue sur le parcours lors de la majeure partie de l’épreuve.

Détenant le 26e rang à sa sortie de l’eau, Kretz a réussi à atteindre la 21e place au moment de ranger son vélo, après 40 km sur deux roues.

Elle a gagné ses dernières places lors des 10 km de course à pied, dont deux lors des cinq derniers kilomètres. La Québécoise a finalement conclu l’épreuve en 2:00,33.

Quant à Duffy, elle a offert aux Bermudes la première médaille d’or de leur histoire aux Jeux olympiques.

PHOTO DAVID GOLDMAN, ASSOCIATED PRESS Flora Duffy

L’athlète de 33 ans a filé seule vers la victoire lors de la portion de course. Elle a enregistré un chrono de 1:55,36 et devancé sa plus proche rivale, la Britannique Georgia Taylor-Brown, par une minute et 14 secondes.

La situation aurait pu être bien pire pour Taylor-Brown, qui a été victime d’une crevaison lors de la toute fin de la portion de vélo. Elle a malgré tout réussi à gagner trois places lors de la course à pied pour terminer sur la deuxième marche du podium.

L’Américaine Katie Zaferes a décroché le bronze, en 1:57,03.

L’épreuve de triathlon mixte par relais aura lieu samedi à Tokyo.