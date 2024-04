Panthers de la Floride contre Lightning de Tampa Bay

Seize points séparent les Panthers, meneurs de la section Atlantique, du Lightning, premier club repêché. Mais Tampa Bay constitue sans doute l’adversaire le plus redoutable pour un gagnant de section. L’absence du gardien Andrei Vasilevskiy en première moitié de saison et le lent départ des vedettes à l’attaque, sauf Nikita Kucherov, explique le sixième rang au classement du Lightning dans l’Est. Tampa Bay possède encore le noyau gagnant de deux Coupes Stanley avec les Kucherov, Hedman, Vasilevskiy, Point et Stamkos toujours en place, et ils sont dans la force de l’âge.

Malheureusement, le Lightning ne peut espérer le retour de son défenseur Mikhail Sergachev avant la mi-mai, mais cette équipe a maintenu sans lui l’une des meilleures fiches de la LNH à compter de janvier. Kucherov est le meilleur compteur de la Ligue nationale avec 144 points. Point a atteint les 46 buts. Tampa Bay a le meilleur rendement en supériorité numérique en saison régulière avec un taux de succès de 28,6 %, mais les Panthers sont sixièmes en infériorité numérique avec un taux de 82,5 %.

Les Panthers connaissent désormais le tabac en séries avec une surprenante participation à la finale l’an dernier. Eux aussi ont des joueurs d’élite à l’attaque avec Sam Reinhart, 57 buts, Matthew Tkachuk et Aleksander Barkov. Sergei Bobrovsky a poursuivi sur sa lancée des séries de l’an dernier avec une fiche de 36-17-4, une moyenne de 2,37 et un taux d’arrêts de ,915.

Joueurs à suivre

Tampa Bay : Dans un récent sondage de l’Association des joueurs de la LNH auprès des hockeyeurs de la Ligue, Andrei Vasilevskiy a largement dominé ses confrères dans le choix du meilleur gardien pour un septième match éliminatoire.

PHOTO CHRIS YOUNG, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Andrei Vasilevskiy

Floride : Même si Reinhart et Tkachuk ont obtenu davantage de points en saison régulière, Aleksander Barkov constitue le joueur clé chez les Panthers, un centre capable d’exceller dans toutes les facettes du jeu.

Joueurs sous le radar

Tampa Bay : Obtenu des Sharks de San Jose pour une bouchée de pain, Anthony Duclair a 15 points en 17 matchs depuis son arrivée à Tampa et joue au sein du premier trio avec Brayden Point et Nikita Kucherov.

Floride : Obtenu au ballottage des Hurricanes de la Caroline en 2021, Gustav Forsling est l’un des défenseurs les plus sous-estimés de la LNH. Il a amassé 39 points cette saison et joue en moyenne 22 : 09, une minute de plus qu’Aaron Ekblad.