PHOTO ADAM HUNGER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Sebastian Aho (20) des Hurricanes est poursuivit par Sebastian Aho (25) des Islanders.

Hurricanes de la Caroline contre Islanders de New York

Patrick Roy a réussi à mener les Islanders en séries éliminatoires avec une poussée irrésistible en fin de saison. Les Islanders jouent mieux défensivement et le gardien vétéran Semyon Varlamov, sans doute en confiance avec la présence de son ancien coach du Colorado, a supplanté le jeune surdoué Ilya Sorokin récemment.

Reste à voir s’il reste de l’énergie au sein de ce club limité offensivement, 22e de la LNH au chapitre des buts marqués avec une moyenne de 2,99, 19e en supériorité numérique avec un taux de succès de 20,4 %.

Pour une rare fois, le DG Lou Lamoriello n’a pas obtenu de renfort à la date limite des échanges. Il a misé sur l’effet Roy et le pari a réussi.

Les Hurricanes viennent encore de terminer dans le top 3 au classement général, possèdent l’une des bonnes attaques de la Ligue et sont excellents défensivement grâce à leur système homme à homme finement rodé. Leur attaque est bien répartie avec Sebastian Aho, Seth Jarvis, Teuvo Teravainen, Martin Necas et Andrei Svechnikov, entre autres. Ils ont été actifs sur le marché des transactions avec l’acquisition de Jake Guentzel et Evgeni Kuznetsov, qui leur coûtera ensemble au pire un 31echoix au total, un choix de troisième ronde, Michael Bunting et quelques espoirs de deuxième ordre.

Le retour en santé du gardien Frederik Andersen, fiche de 13-2, moyenne de 1,84 et taux d’arrêts de ,932, ne constitue pas une bonne nouvelle pour les Islanders.

Joueurs à suivre

Caroline : Sebastian Aho vient encore de connaître une grande saison offensive avec 89 points. Un choix de deuxième ronde dont les recruteurs se félicitent encore.

NY Islanders : Le défenseur de 24 ans Noah Dobson joue en moyenne 24 : 31 et a atteint les 70 points pour la première fois de sa carrière. Il n’y a pas joueur plus important à New York. Il a toutefois raté les trois derniers matchs de la saison.

PHOTO PETER K. AFRIYIE, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Noah Dobson

Joueurs sous le radar

Caroline : Brent Burns n’est plus productif comme à ses belles années, mais il demeure le joueur le plus utilisé chez les puissants Hurricanes.

PHOTO JAMES GUILLORY, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Brent Burns

NY Islanders : L’ancien du Canadien Alexander Romanov ne constituera jamais un défenseur offensif, mais il fait du bon boulot défensivement sur la première paire avec Dobson. Sa robustesse constituera un atout en séries.