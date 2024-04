PHOTO BRIAN FLUHARTY, ARCHIVES USA TODAY Alexis Lafrenière et Artemi Panarin

Rangers de New York contre Capitals de Washington

Un affrontement en apparence inégal. Les Rangers ont terminé au premier rang du classement général après une reconstruction amorcée il y a plusieurs années par le VP aux opérations hockey du Canadien, Jeff Gorton, et les Capitals ont accédé aux séries de peine et de misère, après avoir constitué des vendeurs à la date limite des transactions.

Les Capitals ont du mérite. Ils ont atteint les séries tout en entamant une phase de rajeunissement. Leur ligne de centre est très jeune avec Conor McMichael, Dylan Strome et Hendrix Lapierre, les successeurs de Nicklas Backstrom et d’Evgeni Kuznetsov. La défense est inexpérimentée, hormis son as John Carlson, évidemment. Washington a un nouveau gardien numéro un, l’ancien de l’organisation du Canadien Charlie Lindgren. À 30 ans et de nombreuses saisons dans les mineures, il a coiffé Darcy Kuemper au cours de l’hiver.

Les Rangers sont en pleine ascension et ne possèdent pas de faiblesse. Ils ont un gardien de premier plan, Igor Shesterkin, bien secondé par le vétéran Jonathan Quick, Adam Fox, K’Andre Miller et Jacob Trouba répartis sur leurs trois premières paires de défenseurs, Mika Zibanejad et Vincent Trocheck au centre, de la dynamite aux ailes avec Artemi Panarin, Chris Kreider et le désormais redoutable Alexis Lafrenière, 28 buts et 57 points, sa meilleure saison en carrière. New York se classe troisième en supériorité numérique et troisième en infériorité, l’excellence dans tous les domaines.

Ils ont aussi de la robustesse à revendre avec Barclay Goodrow et le géant Matt Rempe au sein d’un quatrième trio. Tom Wilson n’osera sans doute plus s’en prendre gratuitement à Panarin comme il y a quelques années, un incident qui avait fini par mener au congédiement de Jeff Gorton.

Joueurs à suivre

New York : Avec 120 points, un sommet en carrière, Artemi Panarin demeure la grande vedette des Rangers. Mais s’il a amassé 1,16 point par match en carrière en saison régulière, sa moyenne chute à 0,81 en séries, dont deux aides en sept matchs l’an dernier.

PHOTO MATT KARTOZIAN, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Artemi Panarin

Washington : Alex Ovechkin a réussi à marquer 31 buts après un lent départ. Mais à 38 ans, ce vieux lion a-t-il encore les atouts pour mener sa meute au sommet ?

Joueurs sous le radar

New York : Alex Wennberg a été acquis du Kraken de Seattle à la date limite des échanges pour combler le vide au centre du troisième trio en l’absence de Filip Chytil, commotionné.

Washington : Dylan Strome a été largué par Chicago à l’été 2022. On ne lui a simplement pas offert de contrat. Il a obtenu 67 points, dont 27 buts, à sa deuxième saison à Washington, au centre du premier trio des Capitals, après une année de 65 points. Quelle aubaine !