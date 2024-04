PHOTO MARTA LAVANDIER, ASSOCIATED PRESS

(Sunrise) Bill Zito a été promu à titre de président des opérations hockey des Panthers de la Floride, lundi.

Tim Reynolds Associated Press

La promotion s’est accompagnée d’une prolongation de contrat de plusieurs années, dont les termes n’ont pas été révélés par les champions en titre de l’Association Est.

L’arrivée de Zito il y a quatre ans a déclenché un revirement majeur pour les Panthers, qui ont participé aux séries éliminatoires au cours de ses quatre saisons à la direction – une séquence sans précédent dans l’histoire du club. Ils ont remporté plus de la moitié de leurs matchs lors de chacune des quatre saisons.

Pendant les 26 campagnes avant l’arrivée de Zito, les Panthers n’en ont connu que trois avec plus de 50 % de victoires.

« Évidemment, sur le plan personnel, je suis ravi et honoré, a déclaré Zito. Et je suis reconnaissant de pouvoir continuer à bâtir et à poursuivre l’objectif de faire de l’équipe une destination pour les joueurs. »

C’est un autre exemple de la façon dont les Panthers s’entendent avec les personnes talentueuses de leur organisation pour les années à venir. L’un des mandats du propriétaire Vincent Viola était d’assurer aux partisans que ce qui est construit en Floride est construit pour durer de nombreuses années.

Parmi les contrats à long terme en Floride, on compte ceux des joueurs Matthew Tkachuk, Aleksander Barkov et Gustav Forsling ainsi que celui de l’entraîneur-chef Paul Maurice. Maintenant, il y a aussi la personne qui a fait signer tous ces contrats pour les Panthers.

Les Panthers montrent le cinquième meilleur dossier de la LNH sous la tutelle de Zito et la deuxième meilleure attaque à égalité avec celle des Oilers d’Edmonton.

Zito a également été finaliste au titre de directeur général de l’année à deux reprises. Les Panthers ont gagné le trophée des Présidents en 2022 et ils ont atteint la finale de la Coupe Stanley en 2023.