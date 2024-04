PHOTO BRACE HEMMELGARN, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON

Macklin Celebrini demeure le plus bel espoir nord-américain

(New York) Le joueur étoile des Terriers de l’Université de Boston Macklin Celebrini est demeuré le plus bel espoir nord-américain lors de la dernière mise à jour du classement de la centrale de recrutement de la LNH, mardi, en prévision de la séance de repêchage de la ligue en juin prochain.

La Presse Canadienne

Celebrini, un hockeyeur âgé de 17 ans originaire de North Vancouver, en Colombie-Britannique, a marqué 32 buts et récolté 32 mentions d’assistance en 38 matchs cette saison. Il a d’ailleurs obtenu le trophée Hobey Baker Memorial, remis au joueur par excellence du réseau universitaire américain de hockey masculin (NCAA).

Il a inscrit quatre buts et obtenu quatre passes en cinq matchs avec le Canada lors du Championnat du monde de hockey junior, l’hiver dernier.

Le défenseur Artyom Levshunov (Biélorussie, Michigan State, NCAA), le joueur de centre Cayden Lindstrom (Dawson Creek, Colombie-Britannique, Medicine Hat, WHL), le défenseur Zeev Buium (San Diego, Université de Denver, NCAA) et le défenseur Zayne Parekh (Markham, Ontario, Saginaw, OHL) complètent, dans l’ordre, le top 5 des plus beaux espoirs nord-américains.

Le défenseur de six pieds sept pouces Anton Silayev (Russie, Nijni Novgorod, KHL) a grimpé d’un échelon et représente le plus bel espoir international.

La séance de repêchage de la LNH se déroulera les 28 et 29 juin à Las Vegas.

