Auston Matthews pourrait rater le match no 5

(Toronto) Auston Matthews accompagnera ses coéquipiers des Maple Leafs de Toronto, à Boston.

Joshua Clipperton La Presse Canadienne

On ignore cependant si le joueur étoile sera en mesure d’enfiler l’uniforme bleu et blanc, alors que les Torontois feront face à l’élimination mardi soir.

Matthews ne s’est pas entraîné avec ses coéquipiers lundi, tandis que les Maple Leafs se préparent à affronter les Bruins lors du match no 5 de leur série de premier tour dans l’Association Est.

L’entraîneur-chef des Maple Leafs Sheldon Keefe a déclaré que l’équipe « espère » que son joueur étoile sera de la formation partante au TD Garden de Boston, mais le groupe se prépare de toute évidence comme si l’Américain allait être absent.

Matthews était méconnaissable lors du match no 3, et il ne s’est pas entraîné vendredi avant d’être retiré de la rencontre par les médecins pendant le deuxième entracte du match no 4 samedi.

Les Leafs ont été privés de leur attaquant étoile William Nylander pendant les trois premiers matchs de cette série en raison d’une blessure mystérieuse.