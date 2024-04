Raoul Boilard, Spencer Gill et Maxim Massé finalistes

(Boucherville) Les attaquants Raoul Boilard et Maxim Massé, de même que le défenseur Spencer Gill, sont les finalistes à l’obtention du trophée Michael-Bossy remis au meilleur espoir professionnel, a annoncé la Ligue de hockey junior Maritimes Québec mercredi matin.

Alexandre Geoffrion-McInnis La Presse Canadienne

Boilard a dominé tous les joueurs recrues de la LHJMQ avec 40 mentions d’aide et 62 points en 68 matchs avec le Drakkar de Baie-Comeau cette saison. Le joueur de centre âgé de 17 ans a également dominé les recrues du circuit Cecchini avec un différentiel de plus 27, 563 mises au jeu remportées et un taux d’efficacité de 57,6 % au cercle des mises au jeu.

Pour sa part, Massé a inscrit 36 buts et 39 passes en 67 matchs cette saison avec les Saguenéens de Chicoutimi. Le Québécois âgé de 18 ans, qui fut nommé la recrue par excellence de la Ligue canadienne de hockey après avoir marqué 29 buts et récolté 62 points la saison dernière, a terminé en huitième position des buteurs et au 13e échelon des marqueurs de la LHJMQ en 2023-24.

De son côté, Gill a marqué 12 buts et obtenu 34 mentions d’assistance en 65 matchs cette saison avec l’Océanic de Rimouski. Le Néo-Brunswickois âgé de 17 ans a ainsi pris le 10e rang des marqueurs chez les défenseurs de la LHJMQ, et le sixième au chapitre des buts marqués par les défenseurs du circuit québécois.

Le lauréat du trophée Michael-Bossy sera dévoilé jeudi matin.