Le Rocket rapatrie Barron, Mailloux, Roy et Struble du Canadien

(Laval) Le Rocket de Laval pourra compter sur des renforts en vue d’un week-end déterminant au cours duquel il jouera sa saison.

La Presse Canadienne

Le Canadien lui a cédé les défenseurs Justin Barron, Logan Mailloux, Jayden Struble et l’attaquant Joshua Roy, mercredi, a confirmé l’organisation montréalaise sur son compte X officiel. Le Tricolore a aussi précisé que Roy avait reçu le feu vert des médecins pour revenir au jeu.

Il s’agit d’un bon coup de pouce pour le Rocket, qui clôturera sa saison en affrontant les Senators de Belleville dans une série aller-retour, vendredi et samedi.

Roy, qui est âgé de 20 ans, a marqué quatre buts et récolté cinq mentions d’assistance en 23 matchs avec le Canadien cette saison avant de tomber au combat en raison d’une blessure au haut du corps subie le mois dernier. Le directeur général du CH, Kent Hughes, avait alors précisé que l’absence du Québécois serait de quatre à six semaines.

Roy, un choix de cinquième ronde, 150e au total, du Bleu-blanc-rouge lors du repêchage de la LNH en 2021, a aussi inscrit 13 buts et obtenu 19 mentions d’assistance en 40 matchs avec le Rocket cette saison.

Quant à Mailloux, qui a amassé son premier point à son premier match dans la LNH mardi soir dans une défaite de 5-4 en tirs de barrage contre les Red Wings de Detroit, il effectuera un retour avec le Rocket.

Mailloux, qui est âgé de 21 ans, a marqué 14 buts et récolté 33 passes en 70 parties avec le club-école du Canadien cette saison. Ce rendement lui a d’ailleurs permis d’être nommé sur l’équipe d’étoiles des recrues de l’AHL pour la saison 2023-2024, mercredi.

Originaire de Belle River, en Ontario, Mailloux a été sélectionné par le Canadien au premier tour, 31e au total, lors du repêchage de la LNH en 2021. Il est le seul joueur du Rocket à avoir disputé tous les matchs cette saison.

Pour sa part, Barron a amassé deux buts et neuf mentions d’assistance en 30 matchs avec le Rocket cette saison. Il s’est aussi illustré avec sept buts et six passes en 48 matchs avec le Tricolore.

De son côté, Struble, qui est davantage reconnu pour ses qualités défensives, a inscrit trois buts et obtenu sept mentions d’aide en 56 matchs avec le CH. L’Américain de 22 ans a aussi pris part à 12 matchs avec le Rocket en 2023-24.

Le Rocket croisera le fer avec les Senators pour la 11e fois de la saison, vendredi soir à Belleville, mais n’allez pas croire qu’un sentiment de lassitude a envahi le camp lavallois. L’enjeu de ce match est beaucoup trop grand.

Ce soir-là, la troupe de l’entraîneur-chef Jean-François Houle jouera sa saison au CAA Arena. Si le Rocket perd, il sera en vacances la semaine prochaine. S’il vient à bout des Senators, il gardera espoir de participer aux prochaines séries éliminatoires dans la Ligue américaine de hockey.

Suivra, alors, le lendemain soir à la Place Bell, un autre duel d’une importance capitale… contre les Senators, le dernier de la saison régulière entre les deux formations, et pour les deux clubs.

Détenteur du sixième rang de la section Nord, où cinq clubs se qualifieront pour les séries éliminatoires, le Rocket sautera sur la glace vendredi soir face à un recul, au mieux, de deux points sur les Senators.

Ce recul pourrait aussi être de trois points, et même de quatre, selon le résultat du match des Senators face au Crunch de Syracuse, mercredi soir à Belleville.

Mais même si le Rocket devait accuser un retard de quatre points avec deux matchs à jouer, il passera devant les Senators avec des victoires en temps réglementaire vendredi et samedi, car la formation lavalloise détient le premier bris d’égalité.