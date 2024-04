PHOTO ANDY CLAYTON-KING, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Laval) Pendant deux semaines entre le 28 mars et le 11 avril, Luke Tuch a vécu toute la fébrilité et toute la tension du championnat universitaire de hockey masculin des États-Unis, communément appelé le « Frozen Four ».

Michel Lamarche La Presse Canadienne

Vendredi, il pourrait se retrouver sur une patinoire dans un contexte assez semblable, mais dans le cadre de son tout premier match chez les professionnels.

À peine une demi-heure après que le Canadien de Montréal eut confirmé qu’il lui avait fait signer un contrat de deux saisons, mardi matin, Tuch a foulé la glace de la Place Bell et participé à la séance d’entraînement du Rocket de Laval.

Tuch s’est pointé à Laval au moment où l’équipe se prépare pour ses deux derniers matchs du calendrier, vendredi et samedi, contre les Senators de Belleville. Deux matchs qui pourraient propulser la formation lavalloise vers les prochaines séries éliminatoires ou, au contraire, l’expédier vers de longues et précoces vacances.

Or, même si Jean-François Houle n’a rien confirmé mardi, il est fort possible que Tuch sera en uniforme à Belleville vendredi dans un match que le Rocket doit absolument gagner pour garder tout espoir de jouer la semaine prochaine.

D’abord, Tuch a fait bonne impression auprès de l’entraîneur-chef du Rocket. Ensuite, l’attaquant Jacob Perreault, blessé samedi dernier à Cleveland, est hors de combat, et Brandon Gignac et Mitchell Stephens demeurent des cas incertains. Enfin, avec sa stature de 6 pi 2 po et 209 lb, Tuch apporte un élément peu commun parmi les attaquants du Rocket.

« Je l’ai bien aimé. C’est un gros bonhomme, avec un gros gabarit. Il est capable d’être physique, il est dur à tasser, il a eu une très bonne saison à Boston University. C’est ce qu’on manque un peu sur notre équipe, des gros bonshommes comme ça. Il a très bien fait lors de l’entraînement », a souligné Houle.

« C’est un joueur qui vient de jouer des matchs de haut niveau, très intenses dans le tournoi de la NCAA, a ajouté Houle. Il est en forme, il a l’air prêt. Si on peut l’utiliser pour aider notre équipe, on va le faire. »

Ceux qui verront Tuch à l’œuvre pour la première fois découvriront vraisemblablement un hockeyeur attiré par l’axe nord-sud sur une patinoire.

« J’ai un bon physique et j’aime jouer comme un attaquant de puissance. J’aime pratiquer le jeu robuste, j’aime foncer avec force vers le filet et aller en ligne droite. J’espère que mon style pourra complémenter ceux d’autres joueurs du Rocket », a précisé Tuch, qui a aussi signé un contrat à un volet avec le Rocket, ce qui lui permettra de terminer la saison actuelle dans la Ligue américaine de hockey.

L’attaquant âgé de 20 ans a marqué 10 buts en plus de récolter 20 mentions d’aide en 39 matchs cette saison avec les Terriers de Boston University, dans la NCAA.

Tuch a notamment évolué cette saison avec le défenseur Lane Hutson, qui a récemment ratifié un contrat d’entrée de trois saisons avec le Tricolore. Hutson a d’ailleurs obtenu une mention d’aide à son premier match en carrière dans la LNH, lundi, dans un revers de 5-4 en prolongation contre les Red Wings, à Detroit.

Tuch et Hutson ont atteint le « Frozen Four » du championnat universitaire américain de hockey masculin, où leur équipe s’est inclinée face à l’Université de Denver en demi-finale. Ce revers a permis au Canadien de leur offrir leur premier contrat professionnel.

Le hockeyeur de Syracuse, dans l’État de New York, a été sélectionné au deuxième tour, 47e au total, par le Canadien lors du repêchage de la LNH en 2020.

Houle heureux pour Mailloux

Par ailleurs, la LNH a ouvert la porte au premier match en carrière du défenseur Logan Mailloux avec le Tricolore, mardi, contre les Red Wings.

« Nous avons rencontré Logan Mailloux à plusieurs reprises au cours des huit ou dix derniers mois. Nous croyons qu’il est conscient de la gravité des gestes qu’il a posés et qu’il souhaite s’améliorer et prendre des décisions plus responsables à l’avenir. Il a obtenu le feu vert pour jouer dans la Ligue nationale de hockey », pouvait-on lire dans un communiqué émis par le circuit Bettman.

Mailloux a marqué 14 buts et amassé 33 mentions d’assistance en 70 rencontres avec le Rocket cette saison, sa première dans les rangs professionnels.

L’Ontarien âgé de 21 ans, qui a représenté le Rocket au dernier match des étoiles de la Ligue américaine, a été sélectionné par le Tricolore au 31e rang de la séance de repêchage de la LNH en 2021, et ce, même s’il a été reconnu coupable d’un crime à caractère sexuel en 2020, en Suède.

Après la séance d’entraînement du Rocket mardi à la Place Bell, Jean-François Houle s’est dit heureux de la décision du Canadien de le rappeler.

« Oui, il le mérite. Il a eu une très belle saison. Je pense qu’il est en pente montante, il a très bien fait tout au long de l’année. C’est bien mérité », a d’abord mentionné Houle, tout en ajoutant avoir aimé son sang-froid et sa maturité cette saison.

« Il a évolué en tant que joueur. À partir du jour 1, il s’est amélioré. Et c’est ce que vous voulez lorsqu’un jeune joueur se présente dans les ligues mineures. »