Depuis le temps qu’on en parle, c’est maintenant fait : Lane Hutson va terminer la saison avec le Canadien.

Le jeune défenseur gaucher s’est entendu avec le Canadien sur les termes d’un contrat d’entrée de trois ans.

L’élimination des Terriers de Boston University jeudi, en demi-finale du championnat de fin de saison de la NCAA, a mis un terme à sa saison au niveau universitaire. Selon les médias sur place, le directeur général du Canadien, Kent Hughes, s’est d’ailleurs rendu au Minnesota pour assister au match. Il faut préciser que le plus jeune fils de Hughes, Jack, porte lui aussi les couleurs des Terriers.

En disputant au moins un match d’ici la fin de la saison, Hutson pourra écouler la première année de son contrat d’entrée, comme l’avaient fait avant lui Ryan Poehling en 2019 et Charlie Lindgren en 2016. Plus récemment, Jordan Harris, Cole Caufield et Sean Farrell avaient également procédé ainsi, mais ils étaient arrivés chez le Tricolore plus tôt en saison ; ils avaient chacun eu le temps de disputer quelques matchs – dix pour Harris et Caufield, six pour Farrell.

Ce faisant, Hutson pourra donc signer son deuxième contrat plus rapidement, soit au terme de la saison 2025-2026.

Hutson débarque après une carrière collégiale bien remplie à Boston University. En deux saisons, l’athlète a amassé 97 points en 77 matchs. Les deux fois, il a fait partie des 10 athlètes en nomination pour le trophée Hobey-Baker, remis au joueur de l’année dans la NCAA. Il n’a toutefois jamais fait partie des trois finalistes.

Il a aussi été nommé au sein de la première équipe d’étoiles de la division Hockey East les deux années.

Hutson a en outre participé aux deux dernières éditions du Championnat du monde junior, aidant les États-Unis à gagner l’or cette année et le bronze l’an dernier. Il a aussi disputé le Championnat du monde sénior en 2023.

Ses capacités offensives ne laissent donc aucun doute. Les questions subsisteront toutefois au sujet de son jeu défensif, notamment en raison de son gabarit. Selon les dernières données de Boston University, Hutson pèse 162 lb. Dans la LNH cette saison, seuls trois joueurs affichent un poids inférieur, tous des attaquants. Chez les défenseurs, Jared Spurgeon, du Wild, est le seul sous les 170 lb, soit 166 lb.

La mise sous contrat de Hutson ayant été annoncée moins de 24 heures après son ultime match universitaire, disputé au Minnesota de surcroît, il n’est pas surprenant qu’il ne se soit pas joint au Tricolore à Ottawa, où le club jouera samedi. Le jeune homme fera plutôt connaissance avec ses coéquipiers dimanche soir à Detroit.

À moins d’une surprise de taille, il disputera les deux matchs restants au calendrier du CH, lundi à Detroit et mardi à Montréal. Si aucun défenseur montréalais ne se blesse samedi contre les Sénateurs, Justin Barron devrait être automatiquement cédé au Rocket de Laval, puisqu’il fait l’objet d’un rappel d’urgence. Si, d’aventure, Kaiden Guhle était prêt à revenir au jeu, lui qui soigne une blessure au « haut du corps », un joueur devra céder sa place pour ouvrir un poste à Hutson.