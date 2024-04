L’analyste Mike Gould a posé un constat épouvantablement brutal à propos des Flames de Calgary mercredi. Et il n’a malheureusement pas tort, n’en déplaise aux partisans de l’équipe.

« Les Flames n’ont pas de noyau, a-t-il écrit sur le site dailyfaceoff.com. Ils comptent de solides vétérans, quelques espoirs prometteurs, mais ils ne possèdent pas les fondations sur lesquelles reposent les équipes aspirantes à la Coupe Stanley. »

La fin de saison est brutale à Calgary. Les Flames ont battu péniblement les pauvres Sharks de San Jose en prolongation mardi, leur deuxième victoire seulement en dix matchs, leur quatrième à leurs quinze plus récentes rencontres.

Le premier centre, Nazem Kadri, 68 points en 77 matchs, aura 34 ans au début de la prochaine saison. Il touchera 7 millions par année pour encore cinq ans. Jonathan Huberdeau, 31 ans en juin, sous contrat pour encore sept ans à un salaire annuel de 10,5 millions, a obtenu 49 points, dont 11 buts cette saison. Blake Coleman connaît la meilleure saison de sa carrière avec 29 buts, mais il a 32 ans.

Il y a bien Yegor Sharangovich, obtenu pour Tyler Toffoli. Il a compté 30 buts jusqu’ici, et obtenu 57 points. Mais à bientôt 26 ans, son plafond est désormais connu. Andrei Kuzmenko, acquis des Flames dans la transaction pour Elias Lindholm, a 19 points en 24 matchs depuis son arrivée à Calgary, mais il a 28 ans et sera joueur autonome sans compensation dans un an.

En défense, MacKenzie Weegar a retrouvé l’élan des beaux jours, mais il a 30 ans, touchera 6,2 millions pour encore sept ans et on ne peut le confondre avec les meilleurs défenseurs de la LNH. Rasmus Andersson sera joueur autonome sans compensation dans deux ans.

Le gardien Jakob Markstrom a manifesté à plusieurs reprises sa volonté de quitter Calgary. Son dauphin Dustin Wolf, 23 ans dans cinq jours, est fumant dans la Ligue américaine, mais ordinaire jusqu’ici à Calgary. Donnons-lui le temps.

Le choix de premier tour en 2020, 24e au total, Connor Zary, 23 ans en septembre, connaît une bonne saison recrue avec 30 points en 58 matchs, mais il a été rayé de la formation récemment. On ne voit pas en lui un centre d’élite, du moins pas pour l’instant.

Le plus récent choix de premier tour, l’ailier Samuel Honzek, 16e au total en 2023, n’a même pas un point par match dans les rangs juniors à 19 ans. Il a été limité à deux points en cinq matchs éliminatoires avec Vancouver, éliminé au premier tour.

En bref, non seulement les Flames n’ont-ils pas de Suzuki, Slafkovsky ou Caufield auquel s’accrocher au sein de l’équipe, mais la première pièce de la fondation n’est probablement même pas encore dans l’organisation.

Les Flames repêcheraient au huitième rang selon leur classement actuel. Ils n’ont pas droit à l’erreur. Ils détiennent aussi le choix des Canucks pour Lindholm, mais ne pourront espérer repêcher avant le 26e rang avec celui-ci.

S’ils sont assez mauvais l’an prochain et obtiennent un choix dans le top 10, ils pourront le conserver et céder au Canadien le choix de premier tour obtenu des Panthers de la Floride dans l’échange de Matthew Tkachuk dans l’infâme transaction Monahan.

On l’a souvent évoqué ici : le scénario actuel était prévisible. L’ancien directeur général Brad Treliving, sous la recommandation des propriétaires ou pas, a tenté de sauver la face lors du départ de Johnny Gaudreau il y a deux ans et la volonté de Tkachuk d’en faire autant. Il a payé le gros prix pour Kadri, Huberdeau et Weegar et aussi sacrifié un choix de premier tour pour se débarrasser de Sean Monahan et de son contrat afin de se conformer au plafond.

Treliving s’est poussé quand le toit était en train de s’effondrer et a hérité d’un club déjà bien construit à Toronto. Comme quoi les dieux du hockey ne récompensent pas toujours les premiers de classe.

Lane Hutson entame le Frozen Four

PHOTO JOSH JURGENS, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Lane Hutson

Lane Hutson et les Terriers de Boston University affrontent donc Denver en demi-finale du Frozen Four de la NCAA à compter de 17 heures jeudi. Boston University demeure favori pour l’emporter devant les Pioneers. Ceux-ci comptent néanmoins un éventuel choix dans le top 15, le défenseur Zeev Buium, une révélation au Championnat mondial junior, et Jake Levine, 20 ans, un choix de septième tour des Panthers de la Floride en 2022, 56 points en 42 matchs cette saison. Un espoir du Canadien, Sam Harris, productif en fin de saison, joue aussi pour Denver.

Hutson n’est pas seul à Boston University. Leur meilleur attaquant, Macklin Celebrini, 64 points en seulement 37 matchs, à seulement 17 ans, s’y trouve, et un autre espoir du CH, le colosse Luke Tuch.

Si les Terriers devaient perdre, la saison de Hutson prendrait fin et il pourrait signer un contrat avec le Canadien pour disputer les trois derniers matchs de la saison, à Ottawa samedi, à Detroit lundi et le lendemain contre ces mêmes Red Wings au Centre Bell. Si Boston University l’emporte, l’équipe prendra part à la finale samedi. Il restera deux matchs à disputer pour le Canadien. Kent Hughes est sur place au Minnesota, nous apprend le confrère Renaud Lavoie. Le contrat est probablement bien en place dans la mallette du DG du Canadien…